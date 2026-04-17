Oliva recibe a un grupo de jóvenes erasmus alemanes

Recientemente tuvo lugar en el salón de plenos de Oliva la recepción de un grupo de estudiantes de la localidad de Ettenheim (Alemania), que se encuentran en la ciudad desde el lunes 13 hasta el domingo 19, dentro del programa Erasmus+ de la Unión Europea.

El alumnado alemán comparte esta experiencia con estudiantes de 2.º a 4.º de ESO del Colegio el Rebollet y el IES Gabriel Císcar, fomentando la convivencia y el intercambio cultural entre las dos partes.

Durante estos días participarán en varias actividades conjuntas, como una visita a València, que les permitirán conocer mejor el entorno y la cultura además de residir en los domicilios de sus homónimos estudiantes olivenses.

Esta estancia supone una oportunidad única para convivir, practicar idiomas y abrirse a nuevas realidades, reforzando los vínculos entre jóvenes de diferentes países. Los estudiantes olivenses también visitarán Ettenheim en Alemania en el marco del mismo programa Erasmus+.