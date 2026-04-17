Oliva recibe a un grupo de jóvenes erasmus alemanes
El alumnado comparte la experiencia con estudiantes del Colegio el Rebollet y el IES Gabriel Ciscar
Recientemente tuvo lugar en el salón de plenos de Oliva la recepción de un grupo de estudiantes de la localidad de Ettenheim (Alemania), que se encuentran en la ciudad desde el lunes 13 hasta el domingo 19, dentro del programa Erasmus+ de la Unión Europea.
El alumnado alemán comparte esta experiencia con estudiantes de 2.º a 4.º de ESO del Colegio el Rebollet y el IES Gabriel Císcar, fomentando la convivencia y el intercambio cultural entre las dos partes.
Durante estos días participarán en varias actividades conjuntas, como una visita a València, que les permitirán conocer mejor el entorno y la cultura además de residir en los domicilios de sus homónimos estudiantes olivenses.
Esta estancia supone una oportunidad única para convivir, practicar idiomas y abrirse a nuevas realidades, reforzando los vínculos entre jóvenes de diferentes países. Los estudiantes olivenses también visitarán Ettenheim en Alemania en el marco del mismo programa Erasmus+.
Suscríbete para seguir leyendo
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
- Una avería eléctrica interrumpe la circulación en Metrovalencia durante la jornada de huelga
- La Agencia Tributaria activa la casilla del IRPF para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
- La Conselleria de Educación se niega a negociar los salarios de los profesores hasta otoño y alega que hay 'un exceso de gasto
- Una subida de 300 euros o pagas extra completas: la reivindicación de los sindicatos en la negociación salarial con Educación
- Fallece el operario de una grúa al intentar levantar un tractor volcado en Vallada
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación