Oposición y socios de gobierno de Oliva estudian crear una comisión de investigación por el cobro del concejal como entrenador

Compromís, PSPV-PSOE y PP, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Oliva, estudian crear una comisión de investigación tras conocerse que el concejal de Recursos Humanos, Empleo y Empresa, Deportes y Modernización de la Administración, Joan Mascarell (Projecte Oliva), también percibe ingresos como entrenador de la UD Oliva pese a tener dedicación exclusiva.

Como ya avanzó Levante-EMV, Mascarell podría incurrir en una posible incompatibilidad con su cargo público al compaginar su labor como edil —por la que percibe 34.500 euros anuales— con su trabajo como entrenador del equipo juvenil del club olivense, al menos durante la última temporada, por el que cobra 500 euros mensuales.

Los dos concejales de UCIN, socios actualmente del gobierno local, también valoran sumarse a esta comisión interna, según han confirmado fuentes de la formación a este diario tras una reunión mantenida ayer entre los portavoces municipales después de la publicación de la información que evidenciaba que el edil de Deportes cobra como entrenador. Para que la comisión salga adelante debe contar con el respaldo de 11 de los 21 ediles de la corporación. Cabe recordar que diez de ellos pertenecen a Projecte Oliva, partido en el gobierno y al que pertenece Mascarell, por lo que la iniciativa requeriría el apoyo conjunto de la oposición y de los dos ediles de UCIN. «Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de los vecinos, no los de la corporación», recalcan los socios de gobierno. De hecho, su voto ya fue clave para la comisión de investigación en torno a la concejala María Bertomeu por el "caso de los caballos".

UCIN ha solicitado unos días después de que la alcaldesa de la localidad, Yolanda Pastor, y el propio concejal implicado les hayan citado el próximo lunes para mostrarles la documentación. Tanto UCIN como la oposición ya habían reclamado en reiteradas ocasiones la información que acreditara que Mascarell no percibe ningún pago por parte del club, pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, este diario ha tenido acceso a varias transferencias realizadas por la entidad deportiva a su cuenta bancaria relacionados con su trabajo como entrenador y, además, a un informe de cierre económico que recoge 1.670 euros destinados por el club al equipo técnico del juvenil.

El edil aseguró, tras ser preguntado por este diario, que no percibe remuneración alguna como entrenador, ya que estas cantidades se destinan, según afirmó, a cubrir los gastos del equipo. En este sentido, insiste en que dispone de documentos que acreditan la donación de esos importes, aunque por el momento no los ha facilitado. «Lo que tenía que mostrar ya lo he mostrado», recalca.

Levante-EMV también se ha puesto en contacto con la alcaldesa para conocer su versión, pero por ahora ha declinado realizar declaraciones y emplaza a una futura reunión.

Otros documentos

Los documentos a los que ha accedido este diario también evidencian que Mascarell realiza determinados movimientos vinculados al bar situado en el campo de fútbol, que pertenece a un familiar. Aunque dimitió de la directiva tras su nombramiento como edil, todavía figura en la operativa de estas cuentas.

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Mascarell aparece como uno de los tres apoderados de las cuentas del club y realiza movimientos de 800 euros mensuales —al menos hasta el 5 de abril de 2026— bajo el concepto de «patrocinio bar El Morer».