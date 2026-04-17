El patronato del Palau Ducal de Gandia adjudica las esperadas obras de rehabilitación por 1,3 millones

El patronato del Palau Ducal de Gandia-Fundació de la Comunitat Valenciana se reunió este viernes para dar luz verde a las obras de rehabilitación del edificio histórico por un importe total de 1.368.559 euros, en el marco del Programa del 2% Cultural, que impulsan el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La empresa encargada de los trabajos será Víctor Tormo.

Estas esperadas actuaciones suponen un paso decisivo en la conservación y puesta en valor del Palacio Ducal, uno de los principales referentes del patrimonio histórico de la ciudad.

El proyecto de intervención contempla cuatro líneas principales de actuación. En primer lugar, la rehabilitación del Saló de Corones, con intervención en más de 150 m², incluyendo el pavimento, las vigas de madera y la cubierta, con el objetivo de reforzar la estructura existente.

También la restauración de la escalera del Pati d'Armes, que actualmente presenta deterioros en madera, los elementos de apoyo de los escalones y la cubierta, la cual se encuentra apuntalada por problemas estructurales.

Además, se intervendrá en la Capilla Neogótica, el antiguo gabinete del duque, donde se actuará sobre la deformación que existe en la zona central del pavimento.

Por último se intervendrá en el muro entre las calles Jesuïtes y Carmelites y en la terraza recayente a la fachada del Saló de Corones, con el objetivo de poner en valor esta parte del edificio histórico.

El alcalde, José Manuel Prieto, quien presidió la reunión del patronato, declaró que con esta adjudicación “damos un paso firme hacia la recuperación de un espacio fundamental de nuestra historia”, y subrayó que la intervención permitirá “asegurar la conservación del Palau Ducal y continuar reforzando su atractivo cultural y turístico”.

El alcalde remarcó que este proyecto "es el resultado de una estrategia clara de ciudad basada en la protección del patrimonio, y destacó la importancia de “la gestión y la capacidad de trabajo para acceder a financiación que hace posibles actuaciones de esta envergadura”.

Prieto añadió que el Palau Ducal “es parte esencial de nuestra identidad colectiva, y cada paso que damos en su recuperación es una apuesta por nuestro pasado, pero también por nuestro futuro”, y señaló que la intervención “mejorará notablemente la calidad de las visitas y la percepción del monumento”.