Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Audio Olano trabajadores la MarinaRetrasos pruebas cáncer de mamaAtaque tiburón MaldivasPrecio metro cuadrado viviendaPredicción del tiempo'Sold out' de La FúmigaCortes tráfico Ironman
instagramlinkedin

El patronato del Palau Ducal de Gandia adjudica las esperadas obras de rehabilitación por 1,3 millones

La actuación se financia a cuenta del 2% Cultural del Gobierno central

Se restaurará el Saló de Corones, la escalera del Pati d'Armes, la Capilla Neogótica y se intervendrá en el muro de la calle Jesuïtes

Escalera del Pati d'Armes, uno de los elementos que se restaurará.

Escalera del Pati d'Armes, uno de los elementos que se restaurará. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El patronato del Palau Ducal de Gandia-Fundació de la Comunitat Valenciana se reunió este viernes para dar luz verde a las obras de rehabilitación del edificio histórico por un importe total de 1.368.559 euros, en el marco del Programa del 2% Cultural, que impulsan el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La empresa encargada de los trabajos será Víctor Tormo.

Estas esperadas actuaciones suponen un paso decisivo en la conservación y puesta en valor del Palacio Ducal, uno de los principales referentes del patrimonio histórico de la ciudad.

El proyecto de intervención contempla cuatro líneas principales de actuación. En primer lugar, la rehabilitación del Saló de Corones, con intervención en más de 150 m², incluyendo el pavimento, las vigas de madera y la cubierta, con el objetivo de reforzar la estructura existente.

También la restauración de la escalera del Pati d'Armes, que actualmente presenta deterioros en madera, los elementos de apoyo de los escalones y la cubierta, la cual se encuentra apuntalada por problemas estructurales.

Además, se intervendrá en la Capilla Neogótica, el antiguo gabinete del duque, donde se actuará sobre la deformación que existe en la zona central del pavimento.

Por último se intervendrá en el muro entre las calles Jesuïtes y Carmelites y en la terraza recayente a la fachada del Saló de Corones, con el objetivo de poner en valor esta parte del edificio histórico.

El alcalde, José Manuel Prieto, quien presidió la reunión del patronato, declaró que con esta adjudicación “damos un paso firme hacia la recuperación de un espacio fundamental de nuestra historia”, y subrayó que la intervención permitirá “asegurar la conservación del Palau Ducal y continuar reforzando su atractivo cultural y turístico”.

El alcalde remarcó que este proyecto "es el resultado de una estrategia clara de ciudad basada en la protección del patrimonio, y destacó la importancia de “la gestión y la capacidad de trabajo para acceder a financiación que hace posibles actuaciones de esta envergadura”.

Noticias relacionadas y más

Prieto añadió que el Palau Ducal “es parte esencial de nuestra identidad colectiva, y cada paso que damos en su recuperación es una apuesta por nuestro pasado, pero también por nuestro futuro”, y señaló que la intervención “mejorará notablemente la calidad de las visitas y la percepción del monumento”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
  2. Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
  3. Una avería eléctrica interrumpe la circulación en Metrovalencia durante la jornada de huelga
  4. La Agencia Tributaria activa la casilla del IRPF para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
  5. La Conselleria de Educación se niega a negociar los salarios de los profesores hasta otoño y alega que hay 'un exceso de gasto
  6. Una subida de 300 euros o pagas extra completas: la reivindicación de los sindicatos en la negociación salarial con Educación
  7. Fallece el operario de una grúa al intentar levantar un tractor volcado en Vallada
  8. Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación

El patronato del Palau Ducal de Gandia adjudica las esperadas obras de rehabilitación por 1,3 millones

Adif mejorará la evacuación, ventilación y accesibilidad de la estación de Gandia

Adif mejorará la evacuación, ventilación y accesibilidad de la estación de Gandia

Almiserà busca captar a visitantes para presenciar los próximos eclipses solares

Almiserà busca captar a visitantes para presenciar los próximos eclipses solares

La primavera llega a los balcones de Beniopa

La asociación de comerciantes de Oliva pone en marcha “Per a qui sempre ho dona tot”: una campaña enfocada en el Día de la Madre y el comercio local

La asociación de comerciantes de Oliva pone en marcha “Per a qui sempre ho dona tot”: una campaña enfocada en el Día de la Madre y el comercio local

Los socialistas de Gandia entran en campaña al recordar los "derroches" del PP durante la legislatura 2011-2015

Semana del Libro y por la Lengua en el Campus de Gandia del 20 al 30 de abril: Comunión entre literatura y cine

Semana del Libro y por la Lengua en el Campus de Gandia del 20 al 30 de abril: Comunión entre literatura y cine

Leer es crecer: Gandia y el IMAB anuncian una programación para todas las edades para celebrar el Día del Libro

Leer es crecer: Gandia y el IMAB anuncian una programación para todas las edades para celebrar el Día del Libro
Tracking Pixel Contents