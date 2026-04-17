La primavera llega a los balcones de Beniopa

La Asociación Cultural de Beniopa, en Gandia, organiza, por segundo año consecutivo, el concurso Primavera als Balcons, para decorar los balcones del distrito.

Esta asociación, creada hace unos cinco años, está formada por residentes extranjeros, si bien desde el principio animaron a la población autóctona a hacer actividades en común. Por Navidad también promueven la decoración de los balcones.

Consiste en decorar el balcón con trabajos manuales, molinillos, plantas, o cualquier otro elemento relacionado con la primavera. Hay 20 participantes que mostrarán sus creaciones este domingo, 19 de abril. El jurado es de fuera de Beniopa, para garantizar su independencia, y recorrerá los balcones a mediodía.

Entrega de plantas por parte del ayuntamiento. / Levante-EMV

Los premios, con una dotación económica de 150 euros en total, son vales para gastar en el comercio local del barrio, por lo que es una manera de dinamizar el tejido económico. Son cheques de 10 euros que se podrán emplear en los bares Río e Ismael, en la Peluquería Araceli, en el Forn Planta o en Carns Fuster.

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Uno de los balcones el año pasado. / Levante-EMV

Con esta iniciativa colabora la Concejalía de Medio Ambiente, que ha regalado 60 plantas de exterior, 3 por cada participante, y también una de interior a cada uno de los cinco comercios colaboradores.