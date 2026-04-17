Las propuestas sobre las que más campaña han hecho las asociaciones vecinales de Gandia ganan los presupuestos participativos

La concejala de Participación Ciudadana en Gandia, Liduvina Gil, informó este viernes en rueda de prensa sobre el resultado de la votación de los presupuestos participativos de 2026. La fase de votación acabó el miércoles con un total de 6.013 votos, 407 menos que el año pasado.

Hasta el 15 de abril los vecinos votaron sus propuestas preferidas de manera telemática, en la web «participa.gandia.org». Durante este periodo pudieron elegir entre 19 finalistas, seleccionadas previamente por el Consell de Participació Ciutadana, organismo al que la concejala también se informó de las tres ganadoras.

Cada persona pudo votar un máximo de tres proyectos. Las tres iniciativas ganadoras se ejecutarán con una inversión total de 150.000 euros, con un límite de 50.000 euros por cada uno.

La propuesta ganadora, con 777 votos, es ejecutar la segunda fase de la adecuación del exterior del edificio de Sant Cristòfor, en Benipeixcar. Eran las antiguas escuelas y posteriormente funcionó como ambulatorio de Atención Primaria, hasta que la Conselleria lo cerró al entrar en vigor el nuevo mapa sanitario de la ciudad.

Se pretende consolidarlo como un centro cívico de referencia en el barrio, así como hacer mejoras en accesibilidad, pavimento, fachada, iluminación y jardinería. Cabe recordar que en la edición de 2025 resultó ganadora una propuesta ciudadana para hacer mejoras en el mismo edificio.

La segunda, con 740 votos, es la revitalización integral, mejora de la seguridad viaria y dinamización del entorno del Centro Social de Marenys de Rafalcaïd.

En tercer lugar, con 726 votos, es mejorar el patio del Centre Cívic de La Quadra de Beniopa, un espacio compartido por asociaciones donde se hacen numerosas actividades.

El carácter de estas propuestas es una prueba de que las asociaciones vecinales se han movilizado para hacer realidad proyectos que ellas mismas habían presentado.

A mayor distancia se han quedado fuera otros proyectos, como habilitar un aula accesible en el Centro de Convivencia para Personas Mayores de Roís de Corella (601 votos); crear más zonas de sombra y pérgolas en el barrio del Raval (490 votos);iluminación del Calvario de Beniopa (361 votos), la mejora del carril bici Gandia-Playa (351 votos) o la adecuación de la subida a la ermita de Santa Anna, con 263 votos, entre otros.

A partir de ahora el Gobierno local pone la maquinaria de Contratación en marcha, con el fin de licitar las tres propuestas ganadoras lo más pronto posible.

Aumentar la partida

La concejala agradeció la participación de los vecinos y de los agentes implicados en este proceso. Comentó que en muchas ocasiones los 150.000 euros se quedan cortos, y adelantó que para el próximo año estudiarán si aumentar esta partida o convocar este proceso de manera bienal, un año sí, otro no, aunque se decidirá en el Consell de Participació Ciutadana.

Sobre los proyectos ganadores de 2025, Gil comentó que ya se hizo la señalización luminosa de pasos de peatones y se ha licitado la mejora del entorno de la «escoleta» infantil del barrio de Corea.

Gil explicó que en ocasiones hay proyectos que materializan al año siguiente, porque surge algún imprevisto con las obras, su diseño o su coste. Ha sido el caso, por ejemplo, de los juegos inclusivos del parque Joan Fuster, petición que surgió de madres y padres del CEE Enric Valor, donde el ayuntamiento tuvo que poner más dinero al constatar que estos elementos se encarecían considerablemente. El parque inclusivo se inauguró el pasado mes de marzo.