Semana del Libro y por la Lengua en el Campus de Gandia del 20 al 30 de abril: Comunión entre literatura y cine

Una exposición sobre libros que han sido adaptados a la gran pantalla, la grabación en directo del pódcast dedicado a la literatura, una tertulia sobre la creación de contenidos en valenciano o la feria solidaria del libro son algunas de las actividades programadas con motivo de la celebración de la Semana del Libro y por la Lengua en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

Del 20 al 30 de abril, el vestíbulo de la Biblioteca acogerá la exposición "Lecturas de cine", una selección de obras literarias que han sido llevadas a la gran pantalla, disponibles tanto en formado impreso como audiovisual en las Bibliotecas UPV. La propuesta invita al público a descubrir las conexiones entre la literatura y el séptimo arte.

El martes, 21 de abril, tendrá lugar una mesa redonda sobre la creación de contenido en valenciano, moderada per Raúl Terol, profesor de Comunicación Audiovisual y que contará con la participación de Cristian H. Llorens, autor del libro Valencianitat per a curiosos, y de Ana Gisbert. Ambos son presentadores del pódcast "El dolcet pal café" y antiguos alumnos del campus. La actividad se realizará a las 12:30 horas en la sala de conferencias.

El miércoles, 22 de abril, se presentará el libro "Crea, sueña, atrévete. Cómo despertar tu creatividad", de Raquel Paiz Robles, a las 12:30 horas en la sala de conferencias.

Día grande

El jueves, 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, se concentrará gran parte de la programación. La Biblioteca ofrecerá un obsequio a sus usuarios y el grupo de teatro Polímono representará "El club de los poetas muertos", un recital que combina poesía e interpretación escénica, de 11:00 a 12:30 horas, en el Ágora del Campus.

A las 12:30 horas se grabará en directo un episodio especial del pódcast "Tsundoku", dedicado a la literatura. Además, entre las 11:00 y las 17:00 horas, el Ágora acogerá la Feria del Libro Solidaria, donde se podrán adquirir libros a cambio de una aportación, así como materiales docentes en valenciano. La jornada se completará con una charla especial del BiblioClub EPSG, a las 17:30 horas, en el aula de usos múltiples del CRAI.

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Además, durante todo el mes de abril, el CineClub ha programado un ciclo especial dedicado a adaptaciones literarias. Las proyecciones tendrán lugar a las 20:45 horas en el Aula 16 del edificio A e incluyen los siguientes títulos: La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja (21 de abril), La pasión de Juana de Arco (23 de abril) y Alice (30 de abril).