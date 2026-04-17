Los socialistas de Gandia entran en campaña al recordar los "derroches" del PP durante la legislatura 2011-2015

El PSPV-PSOE de Gandia ha puesto en marcha la campaña ‘2011-2015. La legislatura del PPlotazo’, con la intención de "recordar a la ciudadanía los pufos de la legislatura de mayoría absoluta del Partido Popular que tuvo al actual portavoz del PP, Víctor Soler, como su todopoderoso número 2 y que acabó con la UCO registrando el despacho de alcaldía y a él declarando en la Audiencia Nacional", según informaron a través de un comunicado.

Los Socialistas de Gandia denunciaron en su día el "fiasco económico" que supusieron "unas boleras en ruinas ubicadas en un hotel de la playa que le costaron a todos los gandienses 6,7 millones de euros, el despilfarro que supuso para las arcas municipales la revista ‘Sociedad y Política’ con un millón de euros de gasto (250.000 euros al año) o el gasto en fotógrafos de 157.000 euros del mismo Víctor Soler".

Al mismo tiempo, había "numerosos gastos en restaurantes que se efectuaron durante la etapa del gobierno del PP con dispendios, muchos de ellos en mariscadas regadas con champán Moët & Chandon, u otros gastos en “packs de cerveza, sin olvidar gastos derivados en reuniones con embajadas de Oriente Medio”.

"La punta del iceberg"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Adrián Vila, aseguró que “todo esto es solo el principio, lo que ya hemos recordado a los todos los gandienses es tan solo la punta del iceberg de lo que se llegará a conocer próximamente mediante facturas de la extinta empresa pública IPG en una época marcada por el derroche, el oscurantismo y la falta de transparencia”.

Vila concluye que “el actual PP de Gandia tiene que hacer un ejercicio de reflexión si quiere recuperar su credibilidad. Un partido al que los ciudadanos ya le respondieron en las urnas que no deseaban volver a la época del supuesto ‘coste cero’. De este modo, ningún cargo público que participase en la legislatura del PP puede estar hoy acreditado para gobernar ninguna administración pública y, mucho menos, el Ayuntamiento de Gandia”.