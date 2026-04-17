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Estos son los 30 participantes del 51 Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia

El certamen bate récord de presencia internacional con cocineros de México, Italia, Irlanda, Francia, Colombia, Puerto Rico y Nueva Zelanda

El concurso se celebrará el 10 de junio en el Moll dels Borja

Un cocinero asiático en la pasada edición del certamen.

Un cocinero asiático en la pasada edición del certamen. / Ajuntament de Gandia

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La organización del 51 Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia ya ha cerrado la lista de los 30 participantes. Se tuvo que hacer un sorteo público, celebrado el jueves en las instalaciones del Urbalab, ya que esta edición ha contado con más inscritos que plazas, cosa que pone de manifiesto el alto interés que despierta el certamen.

El concurso se celebrará el 10 de junio en el Moll dels Borja, en el Grau de Gandia, a partir de las 18 horas.

La edición de este año estará marcada por un récord de participación internacional, convirtiéndose en la más global hasta la fecha. Cocineros procedentes de México, Italia, Irlanda, Francia —incluida la isla de Guadalupe—, Colombia, Puerto Rico y Nueva Zelanda formarán parte de una convocatoria que refuerza la proyección exterior de Gandia y su plato más típico.

A los participantes nacionales se añadirá el finalista del Concurso de Fideuà en Asturias, que se resolverá el 17 de mayo en Mireres.

Los restaurantes valencianos son Arrocería Mornell (El Palmar), Puerta del Mar (València), Binhui Food (València), Asador Alfàbega (Alginet) y La Solera (Daimús).

En el ámbito local, los establecimientos de Gandia que participarán en esta edición son L’Ham, restaurante Isabel Playa, El Globo, Hotel Safari y Casa José. En ambos bloques de participantes se cuenta con dos reservas.

El presidente de la asociación organizadora, David Pardo, además de la repercusión internacional, puso en valor la apuesta por el tejido local. "Hemos querido hacer un esfuerzo especial para que haya más restaurantes de Gandia, porque su hostelería es referente en la Fideuà y creemos que tenemos que apoyarle”.

La concejala de Turismo, Balbina Sendra, puso en valor la trayectoria del certamen y su impacto en la promoción de la ciudad "porque la gastronomía es un pilar fundamental de nuestra promoción y vive un buen momento. También reconoció la implicación del tejido local: “Es importante dar visibilidad también a nuestra gente, a los restaurantes de Gandia que siempre están apoyando”.

Noticias relacionadas y más

LISTA DE PARTICIPANTES

  • Paella de Leyva. Villa de Leyva (Colombia)
  • Tobis. Panotla, Tlaxcala (México)
  • Pepe Paellas. Ciudad de México
  • Panería Rústica Aguascalientes. Aguascalientes (México)
  • La Castellana de los Castellanos. Puebla (México)
  • El Paellero Loco. Galliate (Italia)
  • Casa Paella Orton. Canterbury (Nueva Zelanda)
  • Grillers PR. Carolina (Puerto Rico)
  • Don Cañizales. Dublín (Irlanda)
  • Olé Paella. Lespignan (Francia)
  • Restaurante Fano. Fano (Italia)
  • Chef Max. Isla de Guadalupe (Francia)
  • La Cantina de Villalegre. Avilés (Asturias)
  • Finalista del Concurso Fideuà Asturias.
  • Finca El Marchante. La Herradura (Granada)
  • Restaurante El Muelle del Barrio Pesquero. Santander (Cantabria)
  • A Casa do Peixe. Muxía (A Coruña)
  • Restaurant Cal Teixo. Sant Llorenç de Morunys (Lleida)
  • Atrévete Restaurante. Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
  • Arrocería El Buen Yantar. Poblete (Ciudad Real)
  • Puerta del Mar. València
  • Binhui Food. València
  • Arrocería Mornell. El Palmar
  • Asador Alfàbega. Alginet
  • La Solera. Daimús
  • L’Ham. Gandia
  • Restaurante Isabel Playa. Gandia
  • Bar Rte. El Globo. Gandia
  • Rte. Hotel Safari. Gandia
  • Restaurante Casa José. Gandia

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