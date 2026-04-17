UE Tavernes de la Valldigna vs CD Onda: Final de La Nostra Copa el jueves 30 de abril a las 20 horas en Villajoyosa

Por fin se ha despejado la incógnita. La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana confirma que la final de la quinta edición de La Nostra Copa será el jueves, 30 de abril, a las 20 horas, en el Estadio Nou Pla de Villajoyosa.

Allí estarán la UE Tavernes de la Valldigna y el CD Onda, los dos conjuntos del grupo Norte de la Lliga Comunitat que han conseguido clasificarse. El premio por ganar es jugar la próxima edición de la Copa de S.M. El Rey.

Será el tercer enfrentamiento de la temporada

La fecha, la hora y el lugar del partido no convencen a nadie. Desde la UE Tavernes se considera que el sábado, 2 de mayo, a las 18 horas, hubiera sido ideal para el desplazamiento masivo de aficionados, mientras que al CD Onda le pesan los 460 kilómetros que tendrá que viajar de ida y vuelta.

Tavernes y Onda se han enfrentado dos veces esta temporada y en las dos ha triunfado el equipo de la Valldigna, 3-0 en casa y 0-1 en la localidad castellonense.

Mientras llega la final de La Nostra Copa aún restan tres jornadas del campeonato liguero que la UE Tavernes debe afrontar con la clasificación para la promoción de ascenso asegurada.

La Liga continúa

Los "rogets" juegan este domingo a las 12 horas en Requena ante un rival en 14ª posición con 28 puntos. Para los de "Tomaca" será su cuarto partido en diez día después de una semana inolvidable. Este encuentro es de los llamados "trampa" con un adversario en descenso que se juega su ser o no ser en los partidos que quedan.

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El Tavernes saldrá como siempre a por los puntos en lucha por el segundo puesto, pero el míster hará cambios respecto al último partido de este miércoles en Novelda.