El valenciano de Benifairó, Simat, Barx y Tavernes de la Valldigna: una variedad única entre la Safor y la Ribera

La Valldigna, formada por los municipios de Tavernes, Simat, Benifairó y Barx, ha sido considerada desde hace mucho tiempo por muchos vecinos y vecinas como una subcomarca dentro de la comarca de la Safor con su identidad, historia, tradición y costumbres. De hecho, en alguna ocasión, las propias administraciones han reivindicado constituirse como una nueva comarca, aunque la iniciativa no ha prosperado.

La situación de estos cuatro municipios, a pie entre la Safor y la Ribera, ha comportado que sus residentes incluso tengan su propio dialecto, que recoge formas y expresiones de ambas zonas. Sobre el valenciano de la Valldigna hablará el doctor en Filología Catalana, Joan Giner, durante su conferencia, que se celebrará esta tarde dentro de la primera edición de la Universitat de Primavera, bajo el título "Llengua, història i cultura de la Valldigna", organizado por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna y la Universitat de València.

Giner, autor de la obra "El valencià de la Valldigna", arrancó sus investigaciones en 2013 al publicar la obra y tres años después realizó una tesis más extensa sobre la lengua en la Safor. En ella, como el propio autor señala, "se escenifica la variación lingüística, cómo cambian las palabras a nivel local dentro de la comarca o la evolución por pueblo del valenciano", ya que recalca que "los cambios son enormes, pero que, a su vez, hacen que la lengua sea todavía más rica".

Para llevar a cabo su tesis, entrevistó a más de 250 personas de estos cuatro municipios e, incluso, del Pla de Corrals -pedanía de Simat de la Valldigna-. La Valldigna se sitúa en la zona septentrional, cerca de donde comienza el valenciano central o 'apitjat', que se habla en municipios como Alzira. De hecho, el término de Benifairó limita con la capital de la Ribera Alta. En palabras del experto, "la situación geográfica no solo separa o une pueblos, sino que también lo hace con la lengua. En este caso, la Valldigna está muy separada de la Safor".

Características

Por ello, muchas de las características del habla vallera se comparten con los municipios de la Ribera. Entre algunas características, destaca el uso de la primera persona del singular del pasado simple, con formas como 'vinguí', se mantienen las consonantes geminadas -se pronuncian con el doble de duración-. A pesar de ello, como señala el experto, se observan algunas características del valenciano central con palabras como "moll" en vez de "blanet" o "estar mal" y "no estar malalt".

Giner recalca que el habla de la Safor y la Valldigna presentan peculiaridades que la singularizan. Por ejemplo, en Tavernes es frecuente la confusión entre las aa y las ee (d[e]munt, d[e]rrere). Esta situación se repite en algunas zonas de la comarca y también de la Marina debido a la abundancia de mallorquines en la repoblación del siglo XVII, posterior a la expulsión de los moriscos. En este sentido, y como recalca el experto, las coincidencias con el habla de las Islas Baleares van más allá, puesto que en la Valldigna se utilizan algunos términos que podrían ser considerados mallorquinismos, como "pebre", un concepto que solo se utiliza en la parte norte e interior de la comarca, en las Islas Baleares, en Cambrils, en Palamós y en la ciudad sarda de Alguer. En el resto de pueblos valencianos se llama pebrera, pimentó, bajoca o variantes de estos nombres.

Noticias relacionadas

Pese a estas diferencias, el conferenciante pone en valor el valenciano de la Valldigna, que, en sus palabras, "es muy rico, original, correcto y no por ello debería ser menos valorado por sus hablantes".