Aparece un cachalote muerto en la playa de Oliva

Los vecinos y vecinas que paseaban este mediodía por la playa Pau Pi de Oliva se han encontrado con una gran sorpresa. A pocos metros de la orilla, un cachalote flotaba en el mar durante esta mañana del sábado. El animal se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que podría haber sido arrastrado por la corriente hasta el lugar.

Un vecino ha sido el encargado de llamar rápidamente a la Policía Local, que se ha desplazado hasta el lugar junto a la Guardia Civil, los bomberos y la Brigada Municipal, que ha coordinado las actuaciones necesarias. Según ha podido saber este diario, algunos técnicos también han acudido al lugar para conocer la situación del cachalote, realizarle una autopsia, si se considera necesario, y retirarlo. Una grúa ha sido la encargada de retirar al animal de grandes dimensiones.

Los servicios técnicos retiran al animal del mar. / Levante-EMV

Muchos han sido los curiosos que se han acercado a la playa, aunque el ayuntamiento ha solicitado a la ciudadanía que evite acercarse al lugar para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia.

No es la primera vez que se encuentra a un animal de estas características en la costa de la Safor. El año pasado, en la playa Nord de Gandia, apareció una ballena muerta de cerca de ocho metros de longitud, junto a la escollera que protege el puerto de la localidad. Los trabajos para retirar al animal se demoraron hasta ocho horas, ya que tuvo que ser trasladada con una grúa.

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Los equipos también rescataron en 2022 a una ballena jorobada de más de 20.000 kilos de peso y 12 metros de longitud que quedó varada en la playa de Tavernes de la Valldigna.