Aparece un cachalote muerto en la playa de Oliva
Los técnicos trabajan con una grúa para retirar al animal hallado esta mañana en la costa Pau Pi
Los vecinos y vecinas que paseaban este mediodía por la playa Pau Pi de Oliva se han encontrado con una gran sorpresa. A pocos metros de la orilla, un cachalote flotaba en el mar durante esta mañana del sábado. El animal se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que podría haber sido arrastrado por la corriente hasta el lugar.
Un vecino ha sido el encargado de llamar rápidamente a la Policía Local, que se ha desplazado hasta el lugar junto a la Guardia Civil, los bomberos y la Brigada Municipal, que ha coordinado las actuaciones necesarias. Según ha podido saber este diario, algunos técnicos también han acudido al lugar para conocer la situación del cachalote, realizarle una autopsia, si se considera necesario, y retirarlo. Una grúa ha sido la encargada de retirar al animal de grandes dimensiones.
Muchos han sido los curiosos que se han acercado a la playa, aunque el ayuntamiento ha solicitado a la ciudadanía que evite acercarse al lugar para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia.
No es la primera vez que se encuentra a un animal de estas características en la costa de la Safor. El año pasado, en la playa Nord de Gandia, apareció una ballena muerta de cerca de ocho metros de longitud, junto a la escollera que protege el puerto de la localidad. Los trabajos para retirar al animal se demoraron hasta ocho horas, ya que tuvo que ser trasladada con una grúa.
Los equipos también rescataron en 2022 a una ballena jorobada de más de 20.000 kilos de peso y 12 metros de longitud que quedó varada en la playa de Tavernes de la Valldigna.
Suscríbete para seguir leyendo
- El futuro de Ford ya tiene fecha: 23 de abril de 2026
- Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- Conmoción en Xàtiva por el fallecimiento en accidente laboral de Daniel Guerola 'Carlampio
- Aperitivo bar, la resurrección de un mito
- Valencia se queda sin pisos de obra nueva: la presión se dispara en el área metropolitana con el metro cuadrado a 4.000 euros
- Las familias de alumnos del CEIP Blasco Ibáñez denuncian la aparición de jeringuillas en el patio y la 'situación de inseguridad' de los menores
- Fallece el operario de una grúa al intentar levantar un tractor volcado en Vallada