Las recomendaciones de las librerías de Gandia para el Día del Libro: De "Mediterrània" de Josep Piera a la última novela de Sonsoles Ónega

El Día del Libro siempre es especial en Gandia, fundamentalmente para las librerías. Se puede decir que el 23 de abril es el día más señalado del año para estos establecimientos. Las tres librerías consultadas por este periódico coinciden en destacar que "es una fiesta de la cultura".

La Llibreria Ferrer (Passatge Lombard, 14) está regentada por la pareja formada por Andreu y Cristina. Reconocen que estamos "ante, posiblemente, el día más importante del año, el de más afluencia, para este negocio junto con la campaña de Reyes Magos" y argumentan que "ya llevamos un mes preparándonos en la provisión de ejemplares para tener la mejor oferta posible ante el público. Si se puede, que no falte de nada para satisfacer los deseos de los clientes".

Andreu y Cristina, de la Llibreria Ferrer de Gandia / Salva Talens Carbó

Dice Andreu que "mucha gente viene unos días antes para reservar el libro o los libros que quieren y el día 23 es cuando pasa a recogerlos. Normalmente, el que compra un libro es para regalar a otra persona".

Durante la próxima semana no pueden faltar en una librería, según Andreu y Cristina, los "best sellers", que tanta promoción tienen siempre, o los más vendidos últimamente como son "Comeras flores", de Lucía Solla Sobral, los de Maite Aramburu, autora de "Patria" y ahora con una historia sobre Miguel Ángel Blanco, o Sonsoles Ónega con su "Llevará tu nombre".

Los gustos de la gente, consideran los propietarios de Llibreria Ferrer, van desde las novelas (lo más habitual) hasta libros de cocina sin olvidar, por ejemplo, las obras de literatura infantil y juvenil.

En Gavina Llibres (Calle Loreto, 22) son especialistas en literatura infantil y juvenil y lo que más vende son libros de este género, pero también "tenemos los 'best sellers' u otros libros para la gente adulta. Debemos estar preparadas para todo", apunta Virginia quien comparte la gerencia con su hermana Maite.

La campaña del Día del Libro, en palabras de Virginia, "es especial y la preparamos con antelación para atender las demandas de la gente. Acumulamos producto porque es mucho el público el que esperamos y se intenta acertar con los gustos de todos".

En Gavina destacan que, debido a su especialidad, sus clientes suelen ser familias enteras que eligen libros para todos sus miembros. "Las mujeres suelen ser las que hacen el pedido", indica Virginia.

Virginia regenta Gavina Llibres junto a su hermana Maite / Salva Talens Carbó

María está al frente de Ambra Llibres (Avinguda d'Alacant, 12). Como sus colegas, también piensa que, efectivamente, "aunque solo sea un día, el Día del Libro es muy especial para las librerías. En Cataluña es de los días más importantes en facturación, pero aquí se trata de una jornada que ha ido creciendo con el paso de los años, cogiendo fuerza, y también es uno de los días más importantes en cuanto a la venta".

Explica María que hay pedidos desde principios de este mes para recoger ese día y hay otra gente que pasa el día anterior o con dos días de antelación: "El que compra el día 23 sabe que tiene un 10% de descuento".

Para afrontar el Día del Libro "reforzamos los títulos de los libros cuya venta funciona bien en los meses previos, destaca. María añade que "si no se miran los datos estadísticos, la percepción es que los libros preferidos de la gente son los de novela, pero la realidad es que los libros de ensayo también se venden muchísimo".

Maria, de Ambra Llibres, en su establecimiento de Gandia / Salva Talens Carbó

El perfil del cliente con motivo del Día del Libro incluye, por un lado, a los clientes de siempre y amigos, pero hay otra gente que no lee y viene a comprar para regalar a una persona querida. Las familias también compran.

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