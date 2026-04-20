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Beniarjó se prepara para las fiestas de Sant Marc con tradiciones únicas y singulares

Les Caixes de Sant Marc, el Ball dels Abanderats y el Ball de la Bandera marcan la programación, que tendrá lugar del 24 al 26 de abril

Procesiones, verbenas, "correfocs" y actos populares completan el programa

Fue declarada hace un año Fiesta de Interés Turístico Local

Ball de la Bandera.

Ball de la Bandera. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Beniarjó se prepara para vivir, del 24 al 26 de abril, las fiestas en honor en su patrón, San Marc Evangelista, una celebración declarada hace un año Fiesta de Interés Turístico Local y que combina tradición, cultura y fiesta.

La programación arranca el viernes 24 de abril con una jornada en que los niños y niñas serán los protagonistas de algunas de las tradiciones más arraigadas en el municipio. Así, a partir de las 12 horas, los más pequeños abrirán la programación festiva con la salida de Les Caixes de Sant Marc desde la plaza Ausiàs March.

Por la tarde, a partir de las 19 horas, también los pequeños del municipio protagonizarán el Ball dels Abanderats. A partir de las 23 horas tendrá lugar una verbena nocturna en la plaza Palau, donde se repartirá chocolate y mona, con la colaboración de la Associació de Dones de Beniarjó.

El sábado 25 será el día grande de las fiestas. Se celebrará la tradicional bendición del término a partir de las 12 horas, seguida de una misa solemne. Por la tarde, a las 17 horas, empezará la “Holi Fiesta”, una actividad pensada para todos los públicos. Y a las 20 horas tendrá lugar el tradicional Ball de la Bandera de Sant Marc, considerado una de las manifestaciones históricas populares más antiguas de la Safor. A continuación se celebrará una solemne procesión, seguida de una cena popular, la actuación de la orquesta La Tribu y un "correfocs" para cerrar la jornada.

El domingo 26, la programación continúa con teatro familiar a partir de las 18 horas, con la puesta en escena de la obra "Anna i el misteri dels peluixos perduts", de Aiguamar Teatre.

XVIII Marcha Cicloturística

Las fiestas concluirán con una de las citas ya consolidadas del calendario: la XVIII Marcha Cicloturística Sant Marc, que se celebrará el domingo 3 de mayo y que está abierta a participantes de todas las edades. Las inscripciones se pueden formalizar hasta el 23 de abril en el ayuntamiento o en la biblioteca municipal. Un año más, la recaudación de las inscripciones irá destinada íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer.

La ruta empezará a las 9’30 horas desde la plaza Ausiàs March y recorrerá el trayecto hasta el monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, donde los participantes podrán disfrutar de un refrigerio y de una gincana antes de emprender el camino de vuelta hacia Beniarjó.

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El concejal de Fiestas, Sergi Morant, destaca el valor de unas fiestas "pensadas para todos los públicos, que combinan tradición, cultura y convivencia", y anima a vecinos y visitantes a participar en los diferentes actos programados.

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