Buscan a un vecino de Tavernes de la Valldigna desaparecido hace diez días

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha activado en las últimas horas una alerta de búsqueda relacionada con un vecino de la comarca de la Safor, tras no conocerse su paradero desde mediados de abril.

Según la información facilitada, se trata de Ivan B.A., un hombre de 46 años, nacido el 7 de julio de 1979, que fue visto por última vez el 10 de abril de 2026 en Tavernes de la Valldigna. Desde ese momento su entorno no ha tenido ninguna noticia confirmada sobre su localización, lo que ha motivado la activación del protocolo de búsqueda.

En la descripción difundida oficialmente se indica que el desaparecido tiene los ojos marrones, el cabello corto, liso y de color negro y una estatura aproximada de 1,70 metros. Su complexión física es delgada. No se han facilitado otros detalles adicionales sobre la vestimenta que llevaba en el momento de su desaparición.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo en las mejores condiciones. Cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre su paradero debe ponerse en contacto de forma inmediata con los servicios de emergencia a través del teléfono 062.

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Las autoridades recuerdan que cualquier detalle puede ser clave para avanzar en la localización de la persona desaparecida, por lo que solicitan la máxima difusión de la alerta.