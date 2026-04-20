El CA Safor Teika de Gandia suma siete podios en el Campeonato Provincial Individual Infantil
Obtuvieron las preseas Wafa Redoine, Vera González, Sara Gavilà, Alan Tercero, Eleonor Calatayud, Andrius Stankevicius y Jimena Jurado.
El Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia logra siete medallas, dos de oro, dos de plata y tres de bronce, en el Campeonato Provincial Individual Sub14 (Infantil) al Aire Libre, celebrado el sábado en Sagunt.
Fueron oro Wafa Redoine en pértiga y Vera González en los 3.000 metros lisos. Se colgaron la plata Sara Gavilà en triple salto y Alan Tercero en altura. Fueron bronce Eleonor Calatayud (1.000 ml), Andrius Stankevicius (peso) y Jimena Jurado en los 1.000 metros obstáculos.
La expedición
La expedición "grogueta" estuvo formada por los siguientes atletas: Valeria Díaz (150 ml y 500 ml), Andrius Stankevicius (150 ml y peso), Eleonor Calatayud (1.000 ml), Sara Gavilà (80 ml y triple salto), Jimena Jurado (1.000 metros obstáculos y martillo), Romaissa Halout (pértiga y longitud), Adrián Mendieta (3.000 ml), Wafaa Redoine (pértiga y jabalina), Sofía Contreras (2.000 metros marcha y disco), Aina Jiménez (150 ml i 500 ml), Blanca Molina (220 mv y 1.000 ml), Vera González (3.000 ml) y Alan Tercero, en altura.
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