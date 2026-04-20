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Los campings de Oliva suman un galardón internacional

Los ACSI Awards reconocen a los establecimientos del grupo Kikopark

Frasquet recoge el premio en La Seu d'Urgell

Frasquet recoge el premio en La Seu d'Urgell / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Oliva es famosa por la calidad de sus campings y recientemente han sumado un nuevo galardón internacional. Concretamente los establecimientos de Kikopark han sido premiados en los ACSI Awards, uno de los más influyentes del sector en el ámbito internacional.

El Kikopark Playa recibió el premio al Mejor Restaurante de Camping, gracias a su espacio gastronómico Kiko Port. A este se suma la mención de honor obtenida por Kikopark Rural.

Estos reconocimientos se entrengaron en el II Congreso de Campings de Catalunya, celebrado del 15 al 17 de abril en La Seu d’Urgell (Lleida), un encuentro profesional organizado por la Federación Catalana de Campings.

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Hasta allí se desplazó el consejero delegado de Kikopark, José Frasquet, para recoger el galardón y compartir este logro con el resto de profesionales del sector.

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