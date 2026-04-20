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El CF Miramar se impone al CF Marítim en la Lliga Autonòmica Valenta con goles de Neus y Sanmar

Gran imagen del equipo dirigido por Marcos Torregrosa que recibe el Villarreal CF en la próxima jornada

El CF Miramar celebra un nuevo triunfo en la Lliga Valenta

El CF Miramar celebra un nuevo triunfo en la Lliga Valenta / CF Miramar

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El CF Miramar mejora sus prestaciones en la Lliga Autonòmica Valenta con otro triunfo, en esta ocasión por 2-1 frente al Marítim CF en partido jugado este domingo en El Molí.

Encuentro muy disputado e igualado desde el inicio, en el que el equipo visitante intentaba adueñarse del juego a través de la posesión del balón, pero sin conseguirlo gracias a un gran trabajo realizado por el conjunto miramarino que le permitía estar próximas al área contraria.

El inicio de la segunda parte fue el deseado y, tras un buen remate a un gran centro lateral, llegaría el 1-0 y eso permitió al CF Miramar crecer dentro del partido pudiendo aumentar la distancia en el marcador, aunque, desafortunadamente y tras un error defensivo, llegaría el empate.

Segunda parte decisiva

El equipo no se vino abajo y tras una buena presión y recuperación de balón llegaría el segundo y definitivo gol que daba la victoria al conjunto de la Safor. Los goles fueron de Neus y Sanmar.

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Gran imagen del equipo de Marcos Torregrosa, que sigue compitiendo a gran nivel y consigue tres puntos muy valiosos contra las cuartas clasificadas de la liga. El próximo partido será en casa contra el Villarreal CF.

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