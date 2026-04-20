El CF Miramar se impone al CF Marítim en la Lliga Autonòmica Valenta con goles de Neus y Sanmar

El CF Miramar mejora sus prestaciones en la Lliga Autonòmica Valenta con otro triunfo, en esta ocasión por 2-1 frente al Marítim CF en partido jugado este domingo en El Molí.

Encuentro muy disputado e igualado desde el inicio, en el que el equipo visitante intentaba adueñarse del juego a través de la posesión del balón, pero sin conseguirlo gracias a un gran trabajo realizado por el conjunto miramarino que le permitía estar próximas al área contraria.

El inicio de la segunda parte fue el deseado y, tras un buen remate a un gran centro lateral, llegaría el 1-0 y eso permitió al CF Miramar crecer dentro del partido pudiendo aumentar la distancia en el marcador, aunque, desafortunadamente y tras un error defensivo, llegaría el empate.

Segunda parte decisiva

El equipo no se vino abajo y tras una buena presión y recuperación de balón llegaría el segundo y definitivo gol que daba la victoria al conjunto de la Safor. Los goles fueron de Neus y Sanmar.

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Gran imagen del equipo de Marcos Torregrosa, que sigue compitiendo a gran nivel y consigue tres puntos muy valiosos contra las cuartas clasificadas de la liga. El próximo partido será en casa contra el Villarreal CF.