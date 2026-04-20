El Chef Amadeo Gandia Billar Club sube a lo más alto del podio en un open provincial
Ausiàs Fuster y Jose Luis Pascual son campeón y subcampeón en Montcada
El Chef Amadeo Gandia Billar Club ha disputado el II Open Ciutat de Montcada, prueba de carácter provincial (Zona Norte: Castellón y Valencia) valedera para el ránking valenciano de billar a 3 bandas con un total de 66 participantes de las provincias de Valencia y Castellón.
Cinco jugadores pertenecían al Gandia BC: Jose Ramón Fuster(29º), Francisco Estruch (10º), Xavi Pascual (6º), Jose Luis Pascual (2º) y Ausiàs Fuster (1º) . Sin duda los protagonistas del evento han sido los jugadores gandienses, ya que han copado la primera y la segunda plaza.
Ausiàs Fuster se proclama campeón, yendo de menos a más y plantándose en la final contra Jose Luis Pascual, con un resultado de 40 a 30 en 29 entradas, lo que supone un promedio en la final de 1,379 y un promedio general del torneo de 1,060 que da buena cuenta del nivel exhibido por Ausiàs, sin duda excelente.
Jose Luis Pascual, que era el favorito para llevarse otro open, tuvo que contentarse con el subcampeonato frente a su amigo y compañero de equipo que estuvo más certero. Destacar el nivel del de Villalonga que obtuvo un promedio general de 1,111, sin duda uno de los mejores jugadores valencianos del momento.
También a Xavi Pascual que el enfrentamiento con su padre en el partido de cuartos, le cerró la puerta definitivamente. Finalmente sexta plaza del evento para Xavi con un promedio general de 0,715.
Clasificados para el Autonómico
Indicar que estos resultados dan el pasaporte a: Jose Luis Pascual, Ausiàs Fuster, Francisco Estruch y Xavi Pascual en la disputa del autonómico absoluto, reservado a los 16 mejores del ránking.
La próxima parada competitiva será la Liga Nacional de División de Honor el sábado, 25 de abril, contra el CB Castalla, uno de los clubs favoritos, en un enfrentamiento decisivo para ver las posibilidades reales del club gandiense de cara al final de liga nacional.
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