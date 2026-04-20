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El concurso Primavera als Balcons, en Beniopa, ya tiene ganadoras

El jurado independiente otorga un premio equitativo a los tres mejores balcones decorados

Las ganadoras.

Las ganadoras. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Asociación Cultural de Beniopa, en Gandia, entregó el domingo pasado los premios del concurso Primavera als Balcons, escogidos por un jurado independiente entre los 20 participantes de esta segunda edición.

El certamen, impulsado para decorar las calles en esta época del año, consistía en decorar el balcón con trabajos manuales, molinillos, plantas, o cualquier otro elemento relacionado con la primavera.

Los balcones.

Los balcones. / Levante-EMV

El jurado decidió otorgar los tres premios de manera equitativa. Y estos fueron para los balcones de los domicilios de Lolín Ramírez, Isabel Nácher y Fanny Sabater.

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Los premios, con una dotación económica de 150 euros en total, son vales de 10 euros para gastar en el comercio local del barrio.

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