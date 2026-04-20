El concurso Primavera als Balcons, en Beniopa, ya tiene ganadoras
El jurado independiente otorga un premio equitativo a los tres mejores balcones decorados
La Asociación Cultural de Beniopa, en Gandia, entregó el domingo pasado los premios del concurso Primavera als Balcons, escogidos por un jurado independiente entre los 20 participantes de esta segunda edición.
El certamen, impulsado para decorar las calles en esta época del año, consistía en decorar el balcón con trabajos manuales, molinillos, plantas, o cualquier otro elemento relacionado con la primavera.
El jurado decidió otorgar los tres premios de manera equitativa. Y estos fueron para los balcones de los domicilios de Lolín Ramírez, Isabel Nácher y Fanny Sabater.
Los premios, con una dotación económica de 150 euros en total, son vales de 10 euros para gastar en el comercio local del barrio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
- El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
- Dani Fernández sufre una caída en el Roig Arena de València y se rompe los ligamentos del hombro
- Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
- “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
- Dos auditorías de Mazón al sector público del Botànic avalan su gestión
- Dani Fernández, operado 'con éxito' en València tras su caída en el Roig Arena
- Más de 20.000 personas reivindican el futuro del valenciano en la 'Trobada' de la Ribera