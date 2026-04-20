Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dani FernándezNou MestallaIronman ValenciaMiss MundoCañizaresCaída Dani FernándezFestival de Cometas
instagramlinkedin

El CR Inter Alpesa A, subcampeón de 1ª Territorial tras perder la final ante el Akra Bárbara RC en Alicante (55-7)

El conjunto "interpobles" no tiene opción ante un rival muy superior

Una imagen de archivo de un partido del Club Rugby Inter Alpesa

Una imagen de archivo de un partido del Club Rugby Inter Alpesa / Vicent Alberola

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

El CR Inter Alpesa A es subcampeón de la Liga en 1ª Territorial, después de perder ante el Akra Bárbara en la final disputada en el campo del conjunto de Alicante. Los locales ganan con autoridad ante una afición que llenaba el campo y un poco más agresiva de lo normal en un partido de rugby. El resultado fue de 55-7.

El Akra fue superior a un Inter Alpesa, formado por jugadores de Tavernes de la Valldigna, Cullera y Alzira, al que las cosas no le salían bien. Aunque afrontaban el partido con todas las expectativas abiertas, desde el inicio del partido el Akra salió a no dejarse sorprender y a los 16 minutos el marcador era de 12 a 0, y al finalizar la primera parte, ganaban por 20 a 0, al añadir un PC y otro ensayo.

Sin opción

Al iniciarse la segunda parte, el Inter Alpesa salía a dar la vuelta al marcador, pero no era su día, unas jugadas desafortunadas que favorecían al equipo local y una genialidad del mejor jugador del partido Elío Orens Guy, abrían más la brecha 33 a 0.

El Inter Alpesa se veía desbordado y las jugadas ensayadas no salían bien, y aunque pusieron el corazón en el partido, solo pudo ensayar por medio de Demba Sow en el minuto 76, que transformaría Guillermo Ahuir, llegando al final del partido 55 a 7 para el Akra Bárbara, un equipo merecedor de ganar la liga. Hay que dar la enhorabuena a los ganadores y al Inter Alpesa por llegar a la final.

Noticias relacionadas

Campeón y tercer clasificado

Los finalistas se encontraban frente a frente tras haber superado la eliminatoria de semifinales. En la competición regular, el cuadro alicantino ha sido el campeón y el Inter Alpesa tercero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
  2. El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
  3. Dani Fernández sufre una caída en el Roig Arena de València y se rompe los ligamentos del hombro
  4. Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
  5. “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
  6. Dos auditorías de Mazón al sector público del Botànic avalan su gestión
  7. Dani Fernández, operado 'con éxito' en València tras su caída en el Roig Arena
  8. El pueblo valenciano con mayor tasa migratoria: «En el colegio hay muchos niños y ya no quedan casas para alquilar»

Gandia acoge la cuarta edición del Campus de Salud centrado en ciudades saludables

Gandia acoge la cuarta edición del Campus de Salud centrado en ciudades saludables

Vallan el antiguo edificio de Correos de Gandia tras la caída de cascotes

Vallan el antiguo edificio de Correos de Gandia tras la caída de cascotes

La muerte de una vecina de Tavernes de la Valldigna cancela un trofeo de patinaje en l’Alcúdia de Crespins

La muerte de una vecina de Tavernes de la Valldigna cancela un trofeo de patinaje en l’Alcúdia de Crespins

Los campings de Oliva suman un galardón internacional

Los campings de Oliva suman un galardón internacional

Así se reparten las secciones de las Fallas de Gandia de 2027: Dos nuevas comisiones se suman a Especial

Así se reparten las secciones de las Fallas de Gandia de 2027: Dos nuevas comisiones se suman a Especial

El CR Inter Alpesa A, subcampeón de 1ª Territorial tras perder la final ante el Akra Bárbara RC en Alicante (55-7)

El CR Inter Alpesa A, subcampeón de 1ª Territorial tras perder la final ante el Akra Bárbara RC en Alicante (55-7)

El maestro de las letras y la poesía, Luis García Montero, regresa una vez más a la Poefesta 2026

El maestro de las letras y la poesía, Luis García Montero, regresa una vez más a la Poefesta 2026

Fin de semana positivo del CE Corriol Oliva Tennis Taula con cuatro victorias en cinco partidos

Fin de semana positivo del CE Corriol Oliva Tennis Taula con cuatro victorias en cinco partidos
Tracking Pixel Contents