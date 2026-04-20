El CR Inter Alpesa A, subcampeón de 1ª Territorial tras perder la final ante el Akra Bárbara RC en Alicante (55-7)

El CR Inter Alpesa A es subcampeón de la Liga en 1ª Territorial, después de perder ante el Akra Bárbara en la final disputada en el campo del conjunto de Alicante. Los locales ganan con autoridad ante una afición que llenaba el campo y un poco más agresiva de lo normal en un partido de rugby. El resultado fue de 55-7.

El Akra fue superior a un Inter Alpesa, formado por jugadores de Tavernes de la Valldigna, Cullera y Alzira, al que las cosas no le salían bien. Aunque afrontaban el partido con todas las expectativas abiertas, desde el inicio del partido el Akra salió a no dejarse sorprender y a los 16 minutos el marcador era de 12 a 0, y al finalizar la primera parte, ganaban por 20 a 0, al añadir un PC y otro ensayo.

Sin opción

Al iniciarse la segunda parte, el Inter Alpesa salía a dar la vuelta al marcador, pero no era su día, unas jugadas desafortunadas que favorecían al equipo local y una genialidad del mejor jugador del partido Elío Orens Guy, abrían más la brecha 33 a 0.

El Inter Alpesa se veía desbordado y las jugadas ensayadas no salían bien, y aunque pusieron el corazón en el partido, solo pudo ensayar por medio de Demba Sow en el minuto 76, que transformaría Guillermo Ahuir, llegando al final del partido 55 a 7 para el Akra Bárbara, un equipo merecedor de ganar la liga. Hay que dar la enhorabuena a los ganadores y al Inter Alpesa por llegar a la final.

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Campeón y tercer clasificado

Los finalistas se encontraban frente a frente tras haber superado la eliminatoria de semifinales. En la competición regular, el cuadro alicantino ha sido el campeón y el Inter Alpesa tercero.