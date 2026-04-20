Cuenta atrás para la XVII Cursa de la Dona Vicky Foods Gandia: El objetivo de superar las 5.000 participantes, al alcance

A las doce de la noche de este martes, 21 de abril, se cierra el plazo de inscripciones para la XVII Cursa de la Dona Vicky Foods Gandia. La jornada está prevista este domingo, 26 de abril, a las 10.30 horas. Las inscripciones todavía pueden realizarse en la web oficial (cursadeladonagandia.com) y en los puntos físicos de establecimientos colaboradores.

El objetivo de superar las 5.000 participantes está al alcance, según el presidente del club organizador CA Safor Teika, Vicent Boscà.

Fira de la Corredora

La gran fiesta en la que siempre se convierte este evento arrancará con la Fira de la Corredora. Allí será donde se pueden recoger los dorsales y las camisetas. Será el viernes, 24 de abril, en horario de tarde (18.30 a 21 horas) y el sábado durante todo el día. En ambos casos en la plaza del Prado de la ciudad.

Además, la organización ha previsto que el mismo día de la Cursa se puedan recoger los dorsales en la zona de salida y llegada hasta una hora antes de su inicio.

En la cita de este año, las corredoras o caminantes lucirán la camiseta técnica, que este año es azul, el color escogido por votación popular a través de las redes sociales.

Proyecto social

En cuanto al proyecto social, este 2026 la recaudación irá para la Fundación Española de Enfermedades Priónicas, que busca investigar y hallar un tratamiento para este tipo de patologías neurológicas, cuya incidencia es mayor en mujeres.

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La Cursa de la Dona Vicky Foods Gandia es la carrera popular más multitudinaria de las que se organizan en toda la comarca, así como un evento festivo en el que miles de mujeres se unen para disfrutar del deporte.