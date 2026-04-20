Duelo de quintos en los "playoff" de ascenso: Morón de la Frontera (Sevilla) es el rival de Proinbeni UpB Gandia

Finaliza la Liga Regular en Segunda FEB y esta da ya paso a unos apasionantes "playoffs" por el ascenso en los que tomarán parte un total de 16 equipos. Uno de ellos es Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia, quinto clasificado del Grupo Este al término de la primera fase con 16 victorias y 10 derrotas. Su rival será el CB Starlabs Morón de la Frontera (Sevilla), que también ha cerrado la fase regular en quinta posición con los triunfos y tropiezos.

La diferencia entre ambos es el "basquet-average" general, es decir, la diferencia de puntos a favor y en contra. Gandia con 151 positivos, supera ampliamente a Morón, que suma 67.

Mejor diferencia de puntos

Por tal motivo, Proinbeni tendrá a favor el factor cancha, con lo que disputará el partido de vuelta en Gandia tras iniciar esta primera eliminatoria en tierras andaluzas.

Domingo 26 y sábado 2

Las fechas también están claras, pero no las horas de los encuentros. El primero es el domingo, 26 de abril, en Morón, y el segundo el 2 de mayo en Gandia.

Proinbeni aspiraba a ser cuarto clasificado en la Liga, pero cayó derrotado en Alcorcón ante Spanish Basketball Academy por 85-80. El CB Morón también ha caído en esta última jornada del campeonato.

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