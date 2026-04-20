La fallera mayor de Tavernes de la Valldigna se despide de su reinado: “Habéis convertido un momento cualquiera en un recuerdo inolvidable”

Hace casi un año, Isabel Gimeno recibía la ansiada llamada que le anunciaba que se convertiría en la fallera mayor de Tavernes de la Valldigna 2026. En ese mismo salón de plenos en el que Isabel Gimeno fue nombrada máxima representante de la localidad, decenas de falleros, falleras y familiares la recibieron el pasado viernes en su emotivo acto de despedida.

La fallera mayor de Tavernes estuvo acompañada por las seis componentes de la corte de honor, la presidenta de la Federació de Falles Junta Local de Tavernes, Carolina Pérez; la alcaldesa de la localidad, Lara Romero, y el concejal de Fiestas, Carlos Torres. También quisieron acompañarla en este momento tan emotivo sus familiares, amigos, representantes de las seis comisiones de la localidad y otros miembros de la corporación.

La Federació de Falles fue la primera en dedicarle unas palabras a la máxima representa, ya que ellos la han acompañado en todos los actos durante este año. "Ha sido un año en el que has vivido con intensidad cada instante, llevando con orgullo el nombre de Tavernes. Y has sabido transmitir tu pasión por la fiesta a todos los falleros y falleras", le agradecieron desde la entidad recordándole que "hoy cerramos un capítulo muy especial, pero abrimos el libro de los recuerdos que nos acompañará por siempre. Por eso, a partir de ahora formas parte de la historia de las Fallas de Tavernes".

Isabel Gimeno también quiso aprovechar este acto de despedida para realizar su último discurso como máxima representante. Con la voz entrecortada y entre lágrimas, la fallera mayor de la ciudad recordaba que en ese mismo lugar había recibido esa ansiada llamada que daba inicio a su reinado. En sus palabras, "el sueño ha superado todas mis expectativas. Ha sido un año lleno de actividades rodeada de mucha gente dándome apoyo".

La presidenta de la Federació de Falles, junto a la fallera mayor de Tavernes 2026 y la alcaldesa de la localidad. / Levante-EMV

Entre los múltiples actos, Isabel recordó el día de la Crida, ya que, en sus palabras, "en ese momento entendí qué significa estar acompañada y la suerte de teneros a mi lado". Por ello, solo tuvo palabras de agradecimiento a todas las personas que le han acompañado en esta aventura: "Solo os puedo dar las gracias por hacer de un momento cualquiera un recuerdo inolvidable porque representar a Tavernes es una de las experiencias más intensas y bonitas de mi vida. He sentido orgullo, emoción y responsabilidad".

"La persona más feliz del mundo"

Isabel también quiso dirigirse directamente a la presidenta de la Federació de Falles, una mujer "valiente y trabajadora, que siempre ha estado pendiente de mí y ha cuidado el mínimo detalle". Tampoco quiso olvidarse de las seis componentes de la corte de honor. Añadió: "Me han hecho la persona más feliz del mundo".

Las lágrimas también estuvieron presentes durante el discurso de la presidenta, que definió esta jornada como "una dulce despedida que acompaña a los finales felices". Carolina quiso reconocer el "tiempo, esfuerzo e ilusión, ya que durante este año ha sido la expresión más visible del sentimiento que compartimos como pueblo".

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Ese sentimiento también fue protagonista en el discurso de la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, que reconoció que "la magia de las Fallas es puro sentimiento. Nos identifican como pueblo, son tradición, cultura, un arraigo, la defensa de la lengua, lo que sentimos como pueblo y sobre todo familia". Por ello, aprovechó para apelar a la convivencia: "Las Fallas no se pueden mirar desde la acritud o el lenguaje beligerante. Siempre apelamos a una convivencia sana, que nos deje disfrutar de la fiesta".