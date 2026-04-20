Gandia acoge la cuarta edición del Campus de Salud centrado en ciudades saludables

La capital de la Safor vuelve a convertirse en punto de encuentro del talento joven y la innovación en salud con la celebración de la cuarta edición del Hackathon Universitario del Campus Salud Gandia, una iniciativa que reúne estudiantes de grado, máster y doctorado de diferentes universidades españolas.

Un hackathon es un evento intensivo, generalmente de dos o tres días, donde equipos multidisciplinarios trabajan para crear prototipos funcionales y soluciones innovadoras a retos técnicos o empresariales específicos. Fomenta la creatividad, el aprendizaje rápido y la creación de redes profesionales.

El evento, previsto entre el 30 de abril y el 1 de mayo, se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Gandia. La regidora de Universidades, Elena Moncho, quien ha destacado que este evento refuerza el compromiso del Ayuntamiento con proyectos que combinan tecnología, conocimiento y bienestar. "Queremos consolidar Gandia como un espacio donde el talento joven aporto soluciones reales para mejorar la salud en las ciudades", ha señalado.

En esta edición, el hackathon girará alrededor del concepto de ciudades saludables, abordando especialmente el impacto de factores como la obesidad y su relación con enfermedades cardiovasculares y la diabetes. El objetivo será diseñar iniciativas innovadoras que reduzcan estos riesgos, tomando como referencia una ciudad media como Gandia.

El gerente del Departamento de Salud de Gandia, Pedro Rollán, ha subrayado la importancia de abordar estos problemas desde una perspectiva global. "Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte y responden a múltiples factores, no solo biológicos, sino también relacionados con el entorno", ha explicado. En este sentido, ha apuntado la necesidad de analizar aspectos como el urbanismo, la movilidad, la alimentación o las desigualdades sociales para desarrollar soluciones eficaces.

Generalitat Valenciana

Por su parte, Rosana Peiró, representando de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, ha anunciado el apoyo institucional al acontecimiento a través de un proyecto financiado por la Comisión Europea sobre los determinantes de la salud. Peiró ha incidido en la importancia de combinar la innovación tecnológica con la innovación social, fomentando la colaboración entre sectores y la participación ciudadana. "Las políticas públicas locales tienen un enorme potencial para mejorar la salud de la población", ha afirmado.

El coordinador del acontecimiento y Catedrático de Ingeniería Biomédica de la Universitat Politècnica de València, Josep Millet, ha puesto en valor el carácter multidisciplinario del hackathon, en el cual participan estudiantes de áreas como ingeniería, medicina o farmacia. Según ha explicado, el reto combina creatividad y análisis de datos, con el objetivo de generar propuestas viables y basadas en evidencia.

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Actualmente, el hackathon ya cuenta con más de 80 personas inscritas, procedentes principalmente de la Comunitat Valenciana, aunque también otras regiones como Madrid o Zaragoza. La organización prevé completar el aforo, como ya ocurrió en ediciones anteriores.