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Gandia acogerá este verano una exposición de la colección Martínez Guerricabeitia

La Junta de Gobierno Local aprueba un convenio con la Universitat de València para acoger, del 9 de julio al 30 de agosto, la exposición “Estampes en transició” en la Casa de Cultura

Sendra y Sapena en rueda de prensa.

Sendra y Sapena en rueda de prensa. / Àlex Oltra

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Las portavoces del Gobierno de Gandia, Balbina Sendra y Esther Sapena, comparecieron este lunes para informar de los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local.

Así, en materia cultural, Sendra anunció la aprobación de una subvención nominativa de 25.000 euros a la Associació Cultural la Valldigna, «entidad con una trayectoria consolidada y un papel clave en la dinamización cultural de la ciudad». Esta ayuda permitirá garantizar su funcionamiento y continuar desarrollando actividades como ciclos de cine, propuestas teatrales, proyectos innovadores y acciones formativas, entre ellas su escuela de teatro.

Además, se da luz verdea un convenio de colaboración con la Universitat de València para acoger, del 9 de julio al 30 de agosto, la exposición “Estampes en transició. Obra gràfica de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia” en la Casa de Cultura. «La muestra, formada por 129 obras de arte gráfico contemporáneo, llega gracias a la cooperación institucional: la universidad aportará las obras y asumirá el transporte y montaje, mientras que el ayuntamiento gestionará el espacio, la difusión y la conservación», apuntaron.

En el ámbito económico se ha aprobado una subvención de 15.000 euros a la Asociación de Empresarios Ciudad del Transporte (polígono de Benieto). Esta inversión contribuirá a la modernización del área empresarial, impulsando mejoras en movilidad, gestión de residuos, limpieza e infraestructuras, así como el desarrollo de la Entidad de Gestión y Modernización. «El objetivo es reforzar la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de los servicios, favoreciendo la atracción de inversiones y la creación de ocupación».

Bienestar social y medio ambiente

Por su parte, Sapena informó de la concesión de una subvención directa de 23.000 euros a la Asociación Asaem Salud Mental, «destinada a financiar servicios de atención psicológica, social y familiar, así como actividades de ocio inclusivo y sensibilización para personas con problemas de salud mental».

También se ha aceptado una preasignación de 12.204 euros de la Conselleria de Medio Ambiente para la gestión y prevención de incendios forestales.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, se ha solicitado una subvención de 8.663 euros a la Diputación de València para el desarrollo del programa anual de visitas al yacimiento arqueológico de la Cova del Parpalló.

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