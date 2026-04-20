Gloriamar Voley Piles golpea primero: El equipo infantil gana en Mutxamel el primer partido del "playoff" de ascenso
Gran actuación de las jugadoras de Gala Ivars que este sábado que viene pueden rematar la faena en casa
Gloriamar Vòlei Piles y Club Voleibol Mutxamel se enfrentan en el "playoff" de ascenso de la liga infantil zonal. En el primer partido, jugado en la cancha del club alicantino, la victoria ha sido para el conjunto de la Safor por 1-3 con parciales de 18-25, 24-26, 25-16 y 22-25.
Los dos equipos demostraron un alto nivel competitivo, disputando puntos de gran calidad, pero el infantil pilero se anotó una trabajada victoria a domicilio y toma ventaja en la eliminatoria.
Llamamiento a la afición
Las chicas de Gala Ivars demostraron que están preparadas para competir contra cualquier rival y ahora deben intentar resolver la eliminatoria en casa, por lo que piden apoyo a toda la afición de Piles para que vaya a apoyar a este fantástico grupo de jugadoras en su camino hacia el ascenso a segunda división autonómica. La vuelta es a las 9 horas del sábado, 25, en Piles.
Las jugadoras del Gloriamar Piles son Valentina, Emma, Daniella, Àngela, Maria Aparici, Valèria, Sara, Maria Hutan, Ariadna, Martina y Ainara.
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