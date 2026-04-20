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Guardamar, Daimús, Bellreguard, Miramar y Piles preparan una carrera que pasará por los cinco municipios

Se celebrará a principios del año 2027 para dar visibilidad a los pueblos costeros del sur de la comarca y dinamizar el turismo fuera de la temporada

Tendrá un carácter solidario a favor de la investigación del síndrome de Angelman, una enfermedad rara

Reunión de los representantes municipales.

Reunión de los representantes municipales. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Los ayuntamientos de cinco municipios costeros de la Safor; Guardamar de la Safor, Daimús, Bellreguard, Miramar y Piles, preparan una carrera de fondo con el objetivo de unir deporte, promoción turística, visibilidad y solidaridad.

La carrera, que será circular, se celebrará a principios del año que viene. Representantes de los cinco municipios se reunieron recientemente para establecer las líneas básicas de colaboración y coordinación.

El componente solidario será uno de los ejes centrales de la iniciativa. Parte de la recaudación irá a impulsar la investigación del síndrome de Angelman. Se trata de un trastorno neurogenético poco frecuente que afecta aproximadamente a una de cada 15.000 personas en todo el mundo. Tiene el origen en una alteración genética al cromosoma 15, que impide la producción correcta de la proteína UBE3A, esencial para el funcionamiento del cerebro.

En la comarca lo padece Pau, un niño de Bellreguard. El pasado mes de marzo, con motivo del Campeonato de España Absoluto de Atletismo en València, en el que compitió Quique Llopis, se organizó una acción solidaria en la que se recaudaron 900 euros. El objetivo es seguir impulsando esta causa, con la colaboración de la familia y de los ayuntamientos.

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Con este evento deportivo, según informaron a través de un comunicado, "los municipios implicados dan un paso adelante en la cooperación comarcal, apostando por una iniciativa conjunta que refuerza los vínculos entre pueblos y contribuye a dinamizar el territorio más allá de la temporada estival".

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