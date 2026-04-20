Joaquim Cano gana el 46é Premi de Poesia Senyoriu d’Ausiàs March de Beniarjó

El poeta valenciano Joaquim Cano Sais (La Nucia, 1995) fue el ganador del 46é Premi de Poesia Senyoriu d’Ausiàs March de Beniarjó con su poemario “Pastura de les veus”. El galardón, uno de los más prestigiosos de las letras valencianas, reconoce así una obra que explora la permanencia, el paisaje y la plenitud del silencio. Este poemario, que forma parte de la colección Bromera Poesia, se centra en la reflexión lírica y la conexión con varias voces interiores y del entorno.

El autor, graduado en Filología Catalana por la Universitat d'Alacant y con una estancia de formación a la Università Orientale de Nápoles, combina su trayectoria académica con la creación literaria y la formación musical. Joaquim Cano ha sido también finalista y ganador otros premios literarios como el premio de Poesía Pare Miret de Beniopa 2020 con el poema “Edip” y 2021 con “Obituari”.

En la ceremonia, el sábado en el Auditori Municipal, se dieron cita representantes del mundo cultural e institucional. La regidora de Cultura de Beniarjó, Concha Germán, fue la encargada de abrir el acto. En su discurso rindió homenaje al poeta Josep Piera, quien falleció hace unas semanas. Germán recordó que “Piera formó parte del jurado de este premio durante más de una década, entre 1981 y 1993. Durante todo este tiempo, Piera contribuyó a consolidar el prestigio de este certamen con su criterio, su sensibilidad y su aprecio por la poesía”.

El acto contó con la participación de la periodista y poeta Susanna Lliberós como mantenedora, mientras que la música estuvo a cargo de la pianista de Beniarjó Alba Montagut. Además, el pintor de Xàtiva Pep Castells pintó un cuadro mientras se desarrollaba el acto, donde plasmó las emociones y sentimientos que le sugirió el acontecimiento, una iniciativa que la regidora de Cultura anunció por sorpresa al iniciarse la ceremonia y que generó una gran acogida entre el público. Se da la circunstancia que Pep Castells es también uno de los pintores que ha participado en la exposición Art entre Balcons, que se puede ver en la localidad hasta el 29 de abril.

En el discurso de conclusión, el alcalde de Beniarjó, Óscar Barres, reivindicó “el valor del valenciano como una realidad viva, dinámica y plenamente vigente, capaz de afrontar los retos del presente y del futuro”, a la vez que afirmaba que “las instituciones públicas tienen la obligación de proteger, promover y dignificar nuestra lengua”.

El premio está dotado con 3.500 euros y la publicación de la obra ganadora. Además, como novedad destacada, este año se ha entregado por primera vez una escultura simbólica creada por el artista Llorenç Escrivà, que se convierte desde ahora la imagen representativa del premio.