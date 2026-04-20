El maestro de las letras y la poesía, Luis García Montero, regresa una vez más a la Poefesta 2026

La Poefesta, el festival de poesía que se celebra anualmente en Oliva, acoge referentes y artistas contemporáneos con gran talento. En su 21ª edición, el próximo 8 de mayo en el Centre Polivalent, el evento volverá a contar con la presencia de Luis García Montero, poeta y ensayista español reconocido por “Habitaciones separadas” y “Completamente viernes”.

Granadino de toda la vida, cursó sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Granada y se doctoró en 1985 con su tesis “La norma y los estilos en la poesía de Rafael Albertí” – poeta del 27 con quien mantuvo una gran amistad–. Montero se vinculó al grupo poético contemporáneo “la otra sentimentalidad”– posteriormente conocido como “poesía de la experiencia”–, una corriente caracterizada por alejarse de la individualidad estilística y, desde entonces, su trayectoria empezó a expandirse.

Entre sus reconocimientos, el autor recibió en 1982 el premio Adonáis por su obra “El jardín extranjero” –poemario que habla sobre el amor, la melancolía y el paso del tiempo–; el Premio Federico García Lorca (1980), el Premio Loewe (1994) y el Premio Nacional de Poesía con el que fue galardonado en 1995.

El crítico literario también ha editado obras como “Rimas” de Gustavo Adolfo Bécquer– obra sobre el fracaso amoroso y la soledad– y en 2002 fue elegido académico de la Academia de Buenas Letras de Granada. Este maestro de las letras y la poesía recibió en 2010 el Premio Poetas del Mundo Latino por su gran trayectoria y se ha convertido en un referente capaz de convertir la experiencia cotidiana en alta poesía.

Esta no es la única confirmación por parte de la organización recientemente. En los últimos días, la Poefesta ha anunciado a Maialen Lunjabio, gran voz del versolarismo actual, es decir, arte popular vasco de improvisar versos cantados. Esta versolari española –licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Lejona– empezó con la bertso-eskola de la ikastola de Hernani con tan solo 11 años y en 2001 debutó en el campeonato nacional de versos, donde quedó subcampeona. En 2009 ganó el Campeonato Nacional de Versolaris y se ha convertido en la primera mujer en obtener este galardón. La escritora ha colaborado en la creación de letras para diferentes artistas vascos como Maixa eta Ixar, Mikel Errazkin o el grupo Oskorri y en 2018 fue nombrada “Hernaniar bikaina” por la Sociedad Xalaparta, uno de los distintivos más reconocidos que se entrega en Hernani, –su pueblo natal–. Lujambio es una escritora capaz de improvisar versos que cortan la respiración y su arte es un puente que da vida a la tradición oral vasca y a la sensibilidad más contemporánea.

Noticias relacionadas

Además de la presencia de esta aguda poetisa, la dirección del festival también ha confirmado la participación de otros referentes contemporáneos que abarcan la literatura y poesía española como Biel Mesquida, el flamante autor de “L’adolescent de sal”; Gioconda Belli, autora nicaragüense de “La mujer habitada”; Juan Carlos Abril, galardonado con el Premio Federico García Lorca (1996); el autor de “Las últimas pieles rojas”, Juan José Téllez, y la reconocida poeta de la comarca de la Safor, María Josep Escrivà.