Més-Compromís Gandia homenajea a sus militantes con más de 25 años de fidelidad: "Nada de lo que somos se entiende sin la valentía y generosidad de tanta gente"

Més-Compromís Gandia ha celebrado en el jardín de Fomento de AIC un emotivo acto de reconocimiento a las personas militantes que han dedicado más de 25 años de su vida al proyecto político y al compromiso con la ciudad.

Conducido por la secretaria de Organización, Raquel Esteve, el acto reunió militantes, simpatizantes y representantes institucionales en una tarde marcada por la emoción, los recuerdos compartidos y el agradecimiento a una trayectoria colectiva construida con esfuerzo, constancia y convicción.

Durante su intervención, el secretario local de Més-Compromís Gandia, Rafa Ferrer, destacó que "este homenaje va mucho más allá de un reconocimiento formal; es un acto de justicia con todas aquellas personas que han mantenido viva la llama del valencianismo durante décadas". Ferrer subrayó que "nada del que somos hoy se entiende sin la valentía y la generosidad de tanta gente que nunca ha dejado de creer en el proyecto colectivo".

El secretario local también puso en valor el papel del valencianismo como motor político y social: "No es solo una idea, es una manera de arraigarnos en nuestra tierra, de defender nuestra lengua y de trabajar por la dignidad de nuestra gente".

El acto incluyó igualmente un recuerdo especial para el poeta beniopense, Josep Piera, recientemente fallecido, a quién Ferrer definió como "una voz imprescindible, un referente intelectual y un valencianista de pura cepa. Uno de los nuestros, que hizo de la cultura una forma de militancia".

Desde Més Compromís Gandia se ha querido remarcar que este reconocimiento no es solo una mirada al pasado, sino también un impulso hacia el futuro: "El mejor homenaje que podemos hacer es continuar el camino que han abierto, con la misma coherencia, valentía e ilusión".

El acto, que contó con la actuación musical de la saxofonista gandiense, Clara Juan, finalizó con unas palabras de la portavoz municipal, Esther Sapena, y un mensaje compartido de continuidad y compromiso con Gandia y el País Valencià: "Vivimos tiempos convulsos, en que lo más fácil es sembrar odio, resignación e individualismo. Están cuestionándose derechos que creíamos consolidados. Y precisamente por eso, os necesitamos más que nunca. Nos hace falta vuestro ejemplo, vuestra memoria y vuestra experiencia”.

Los protagonistas

A continuación, se interpretó la Muixeranga, que dio paso a un largo aplauso a las personas homenajeadas: Jesús Sendra Boix, Josep Llúis Bonet Moragues, Lorena Milvaques Faus, Joan Faus Lopez, Facund Puig Muñoz, Ivà Bonet Mut, Camil Canet Benavent y Emili Marcet Miguel.

También Josep Miquel Moya Torres, Joaquim Martí Pardo, Emili Selfa Fort, Consol Vivens Martínez, Manolo Cabanillas Gómez, Adoració Peiró Martínez, Anna Costa Català, Antoni Garcia Garcia y Claudi Sendra Pérez.

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Igualmente también tuvieron su reconocimiento Bernat Rodríguez Castelló, Andreu Franco Bonet, Josep Àngel Más Castells, Sebastià Giner Cabrera, Teresa Frasquet Vila, Cebrià Molinero Lloret y Jesús García Cànovas y Empar Fossatti Bonet.