La muerte de una vecina de Tavernes de la Valldigna cancela un trofeo de patinaje en l’Alcúdia de Crespins

El fallecimiento de mujer, de 51 años, vecina de Tavernes de la Valldigna, ha obligado a cancelar la disputa del Trofeo de Patinaje de l'Alcúdia de Crespins, previsto para este fin de semana.

Las asistencias sanitarias no pudieron evitar la muerte de la mujer, víctima de un infarto, según la Policía Local de l'Alcúdia de Crespins. Los hechos ocurrieron en el aparcamiento de la instalación deportiva donde se iba a disputar la competición. Tras el fatal desenlace, el trofeo deportivo fue cancelado.

La fallecida, según los agentes de la Policía Local, se había personado en l'Alcúdia de Crespins para ver en acción a su hija, que tenía que ejercer como jueza-àrbitro del trofeo de patinaje.

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El Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins, en representación de toda la Corporación Municipal y de los vecinos y vecinas de esta localidad de la Costera, ha hecho público un comunicado en el que desea "expresar su más profundo pesar y sus más sinceras condolencias por el trágico fallecimiento de la mujer, natural de Tavernes de la Valldigna, ocurrido de forma súbita antes del Trofeo Interno de Patinaje en nuestro Pabellón Municipal."

Desde el consistorio se destaca que, "a pesar de la inmediata intervención de la Policía Local y de los esfuerzos realizados en las maniobras de reanimación, la repetición de la crisis y la gravedad de la situación hicieron que los servicios médicos de urgencia desplazados solo pudieran confirmar su fallecimiento".

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El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins, junto con el Club de Patinaje l'Alcúdia, se une al duelo de sus familiares, amigos y de toda la comunidad de Tavernes. "Nos sentimos profundamente tristes y consternados por esta fatalidad que ha teñido de luto una jornada que debía ser de deporte y convivencia", se apunta en el escrito, añadiendo que "trasladamos todo nuestro apoyo y afecto a sus seres queridos, poniéndonos a su entera disposición para lo que puedan necesitar en estas difíciles circunstancias·