La olivense Lluïsa Parra y la plataforma La Safor amb Palestina, Premis Abril d'Acció Cívica Valencianista 2026

El portavoz de Compromís por la Safor-Valldigna, Ivà Bonet, dio a conocer el XXIV Premio Abril d'Acció Cívica Valencianista, que este año ha reconocido sendas trayectorias destacadas "por su implicación en la defensa de la lengua, el país y los derechos humanos, así como por su aportación sostenida al tejido asociativo y cultural del territorio".

En la categoría individual, el galardón es para la olivense Lluïsa Parra i Vercher, maestra, filóloga y escritora, con una larga trayectoria vinculada a la defensa y promoción del valenciano y a la educación pública. Licenciada en Filología Catalana por la Universitat de Barcelona, el jurado considera que ha desarrollado una intensa actividad docente y cultural, combinando la tarea educativa con la participación en proyectos asociativos e institucionales de su municipio y de la comarca.

También ha formado parte de diferentes espacios del valencianismo político y cultural, y ha sido también vinculada a iniciativas de participación ciudadana y representación municipal». En la legislatura 1987-1991 fue regidora por la UPV en Oliva.

La Safor amb Palestina. / Levante-EMV

En la categoría colectiva, el premio es para la plataforma La Safor amb Palestina, «un espacio de coordinación ciudadana que agrupa personas y colectivos de la comarca que trabajan para dar visibilidad en la situación del pueblo palestino y para promover acciones de sensibilización, solidaridad y defensa de los derechos humanos».

La plataforma impulsa en los últimos años varias actividades de denuncia, actos públicos, campañas informativas y movilizaciones sociales, «convirtiéndose en un referente comarcal en la defensa de causas internacionales vinculadas a los derechos humanos y la justicia global».

XVI Premi Abril Jove

Por su parte, el XVI Premi Abril Jove, otorgado por el colectivo juvenil, es para Ferrxn, por su tarea de proyección del valenciano en nuevos espacios comunicativos y culturales, especialmente a través de su presencia en medios de gran alcance.

Ferrxn. / Levante-EMV

El jurado destaca su "contribución a la normalización lingüística y a la visibilización del valenciano en contextos contemporáneos, acercando la lengua a públicos jóvenes y a entornos mediáticos donde tradicionalmente tenía poca presencia".

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Los premios se entregarán ese jueves, 23 de abril, a las 19 h horas en Bellreguard en la plaza Ronda dels Esports, frente al polideportivo, en un acto abierto a la ciudadanía.