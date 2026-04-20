Palmera, el Real de Gandia y Ròtova, los pueblos del COR en la Safor con el recibo de la basura más caro en 2025

Palmera, el Real de Gandia y Ròtova son los municipios de la Safor pertenecientes al Consorcio de Residuos (COR) en los que más cara fue la tasa de basura en 2025.Concretamente, en Palmera pagaron 120,05 €, en Ròtova fueron 118,45 € y en el Real de Gandia un céntimo menos.

Por el contrario, las tres localidades con la tasa del COR más baja durante el año pasado fueron Castellonet de la Conquesta (78,66 €), Beniflà (80,28 €), y Llocnou de Sant Jeroni, con un recibo de 82,70 euros.

Estos datos, con información del COR, forman parte de un estudio sobre la gestión de los residuos en Gandia y la Safor realizado por la Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera, que impulsan la Universitat de València y el Ayuntamiento de Gandia, y que se publica en el último boletín trimestral del Observatorio Territorial de Gandia.

El estudio no aporta datos de los municipios de la Valldigna, que están en el Consorcio de la Ribera. La tasa fue de 112 € en Gandia, 108,63 € en Oliva, y 91,96 € en Xeraco.

En Gandia la tasa ha subido de los 77 € de 2021 hasta los 112 € en 2025. La capital de la Safor se encuentra en la franja media-alta dentro de los municipios del Consorcio.

Incremento generalizado

El incremento se da en la mayoría de localidades. Esta subida responde al aumento de los costes de tratamiento, el impuesto de vertedero y las exigencias ambientales, algunas de ellas procedentes de la Unión Europea.

La tasa sube porque se está aplicando una obligación europea consistente en que el servicio se financie por sí mismo,a lo que se suma el principio de penalizar a los habitantes que menos reciclan.

La directiva europea pretende evitar que los ayuntamientos subvencionen el servicio con otras partidas presupuestarias generales. Además, Bruselas exige que cada municipio diseñe su propia tasa, cosa que explica las grandes diferencias entre localidades.

El estudio también aborda otros aspectos, no sólo los económicos. En cuanto al diagnóstico general la comarca presenta un patrón de estabilidad con un ligero crecimiento en la generación en materia de residuos.

Municipios como Gandia, Oliva, Daimús o Xeraco, entre otros, mantienen volúmenes relativamente constantes, con oscilaciones moderadas que responden a dinámicas demográficas y estacionales. Así por ejemplo, Gandia pasa de recoger 31.584,67 toneladas durante el año 2021, hasta 32.631,38 toneladas el año de 2024.

Los municipios suelen acumular más cantidad de residuos a medida que aumentan de población, incluyendo también el estacional. Municipios de la costa con fuerte estacionalidad turística como pueden ser Daimús y Miramar, superan los 500-600 kg por habitante. Xeraco y Oliva también presentan valores muy elevados de residuos por habitante, con cifras siempre superiores a los 450 kg/hab.

En cambio, pueblos de interior, con una menor presión de tipo residencial y turística, presentan valores más bajos. Es el caso por ejemplo de localidades como Almoines, con 294–274 kg/hab, o también de Alfauir con 294–303 kg/hab, entre otros.

Gandia se sitúa en una posición media, con valores estables alrededor de los 405–421 kg/hab. A pesar de ser el principal generador de residuos en términos absolutos no es en la actualidad el municipio con una mayor presión por habitante.

Recogida selectiva

El informe también analiza la recogida selectiva. En vidrio Gandia muestra una tendencia ligeramente descendente por habitante. Si en 2021 se recogían 15,30 kg/hab, en 2024 se reciclan 13,51. En el resto de la comarca, municipios como Miramar, con 34–29 kg/hab, Piles con 38–32 kg/hab, o Xeraco con 26–22 kg/hab, doblan o incluso triplican los valores de Gandia. Por lo tanto, la capital se sitúa por bajo de la media comarcal en esta fracción.

En envases ligeros y de plástico, Gandia presenta una evolución insuficiente para converger con el resto de los municipios más líderes. Bascula entre los 12,63 kg/hab del 2021 y los 14,55 del último registro de 2024.

Gandia sigue por debajo de la media comarcal y lejos de otras localidades como Miramar, queacredita unos espectaculares 43–40 kg/hab, Daimús con 43–42 kg/hab, o Xeraco con 26–26 kg/hab.

En papel y cartón Gandia vuelve a presentar unos datos con importantes márgenes de mejora. Oscilan entre los 11,17 y 12 kg/hab. En cambio, municipios como Daimús, Miramar o Xeraco multiplican por 8 o 10 los valores de Gandia.Y cabe recordar que Gandia aún no ha implantado el contenedor marrón para separar la fracción orgánica.

Por tanto, el estudio advierte que Gandia debe mejorar en recogida selectiva por habitante, que ahora mismo es baja, especialmente en papel-cartón y vidrio, con una distancia notable respecto a otros municipios turísticos o con otras localidades que parecen tener otros sistemas más eficientes.

Recomendaciones

Los autores del estudio consideran prioritario actuar en Gandia sobre el papel y cartón mediante la implantación de recogida puerta a puerta en ejes comerciales, la firma de convenios con grandes generadores y el refuerzo de los puntos de entrega y horarios.

En vidrio y envases habría que acelerar el ritmo incrementando contenedores, optimizando ubicaciones, impulsando campañas específicas con la hostelería y monitorizando puntos negros con refuerzo estacional.

En conclusión, la comarca de la Safor presenta un modelo de gestión de residuos relativamente estable, pero muestra fuertes diferencias entre municipios.

Según el citado informe "el incremento de la tasa del COR obliga a reforzar la comunicación y a impulsar mejoras tangibles en la gestión selectiva", y consideran que Gandia tiene "un potencial muy alto para liderar la transición hacia un modelo más eficiente, pero requerirá de acciones decididas, coordinación y una estrategia clara orientada a los resultados".