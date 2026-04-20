Vallan el antiguo edificio de Correos de Gandia tras la caída de cascotes
La Generalitat, propietaria del inmueble, desplazará este lunes a técnicos para evaluar el riesgo y contratará obras de emergencia
El ayuntamiento desaloja a curas de la iglesia del Beato que residían en parte de esas dependencias
El actual Consell del PP lamenta que en la anterior legislatura se comprara sin revisar su estado o tomar medidas para garantizar la seguridad
El antiguo edificio de Correos de Gandia, en la céntrica plaza Jaume I, está parcialmente rodeado de vallas y precintado por la Policía Local, tras la reciente caída de cascotes de una cornisa de una torre esquinera a la calle Puríssima. Además, el ayuntamiento también ha desalojado a curas de la iglesia del Beato que, en virtud de un convenio, residían en parte de esas dependencias, ante el riesgo de colapso del interior.
El Gobierno de Gandia remitirá un informe a la Generalitat, que es la propietaria del inmueble tras su compra en 2024, para que actúe y tome las medidas oportunas. El ayuntamiento pretende que la Generalitat declare oficialmente la ruina parcial.
Desde la Generalitat informan que este mismo lunes sus técnicos se desplazarán hasta el lugar para evaluar el estado del edificio y contratar por la vía de urgencia un apuntalamiento del inmueble, en el caso ser necesario. Así lo comunicaron el viernes pasado a responsables municipales.
No obstante, tras este desprendimiento, fuentes del actual Consell quieren matizar que al parecer, la compra de este edificio se hizo sin revisar de manera adecuada el estado en el que se encontraba y sin tomar medidas para sanear la estructura o evitar este tipo de problemas, incluso a pesar de que parte del inmueble estaba en ese momento en uso con dependencias municipales o cedidas a asociaciones. El papel de la Generalitat, por tanto, pasa ahora por sanear el edificio y garantizar la seguridad.
El convenio de compra por parte de la Generalitat, la del anterior Consell del Botànic, se pudo amarrar antes de las elecciones autonómicas, y por tanto, pese al cambio político, el Consell cumplió y en mayo de 2024 abonó la cantidad acordada: 2,4 millones de euros. Fue una operación que sirvió además para aliviar la abultada deuda municipal de Gandia.
De forma paralela se sigue negociando la necesaria rehabilitación integral, así como los usos que tendrá. En octubre de 2024 se constituyó una comisión mixta Ayuntamiento-Generalitat, y en su día se habló de la opción de ampliar la biblioteca y de cederlo a la Universitat Politècnica de València, aunque todavía no hay un anuncio oficial. En cualquier caso el compromiso es que siga teniendo un uso público.
La reforma integral pasa por conservar solamente la fachada, y demoler el resto. El edificio, perteneciente al antiguo convento de Sant Roc, está cerrado desde el año 2009, cuando Correos trasladó todos sus servicios a la oficina de la calle Sant Rafael.
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