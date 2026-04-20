Quejas, fallos y retrasos en la estación de tren: “Cogí el tren a las ocho y media en Gandia y llegué a la una y media a Sueca”

Descontentos, problemas y falta de puntualidad, así es la vida diaria de la gente que usa la línea C-1 de Cercanías, que une València con Gandia. El Ministerio de Transportes ha aprobado recientemente el estudio informativo en el que establece la instalación de una doble vía electrizada entre las paradas de Cullera y Gandia– una infraestructura que ayudará a resolver los problemas de saturación y acortará el tiempo del trayecto hasta Valencia–. Sin embargo, la estación subterránea de la zona de la Safor y el casco urbano de Xeraco seguirán con una única vía debido a la complejidad técnica para ensanchar el conducto.

Pese a la aprobación del estudio y las obras –que están en realización–, la gente depende de un servicio público que no actúa correctamente y provoca retrasos con frecuencia. María, de 24 de años, trabaja desde hace dos días en una empresa de marketing y, aunque no ha tenido ningún problema con el transporte, sus amigos sí se han quejado por la demora: “Les molesta depender de un transporte público que no funciona bien”.

Antonia también coge el tren desde València para ver a su hijo y se ha molestado por la tardanza del ferrocarril: “Lo normal es que sea una hora y algo. Nos hemos pasado más de hora y media parados”.

Muchos manifiestan su preocupación por la mala gestión de los horarios y las cancelaciones. Susi es una estudiante que coge el transporte para ir a Gandia y explica que el tren cuenta con muchos retrasos, parones, anulaciones y una gran aglomeración de gente: “En mi primer año tenía que coger todos los días el tren y algunas veces he llegado tarde a clase o a algunas prácticas”.

Ella considera que la gestión se podría mejorar e insiste en que la dirección establezca más horarios: “Podrían poner más de una vía y poner horarios más frecuentes”. Con este mismo criterio opina Rafael, un dependiente que usa diariamente el tren de la línea C-1 para ir a trabajar. Según él, la coordinación no es correcta y hay muchos fallos por la falta de la doble vía y la gestión de la preferencia: “Es una barbaridad, cogí el tren de las 8:30 de la mañana para ir a Sueca y llegué alrededor de la una y media del mediodía”.

Aunque el nuevo plan impulsado por Adif incluye una mejora en la seguridad, accesibilidad, ventilación e incluso incorporación de nuevas salidas de emergencia, muchos explican que se podrían mejorar otros aspectos de las instalaciones. Rafael considera que es necesario renovar las rampas para las personas minusválidas. En sus palabras, “solo hay un vagón” y además añade que se podría mejorar la garantía de los ascensores de las estaciones, porque la mayoría “no funcionan”.

La reunión entre el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el presidente de la entidad pública Administrador de infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña, tenía como fin acelerar el proyecto “lo máximo posible”. Según se señaló, el diseño técnico estará para el primer semestre de este año y en el segundo semestre se licitarán las obras, por lo que la doble vía podría estar terminada en 2030.

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Aunque el proyecto supone una revolución en el sistema de transporte, la gente aún desconfía sobre su desarrollo: “Me parece bien, pero no sé hasta qué punto se va a llevar a cabo”, subraya Susi.