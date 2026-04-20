Así se reparten las secciones de las Fallas de Gandia de 2026: Dos nuevas comisiones se suman a Especial

La Federació de Falles de Gandia ya ha dado a conocer las secciones para el próximo ejercicio fallero. Apenas un mes después de la emotiva Cremà, las comisiones mantienen la actividad y muchas de ellas ya han anunciado a sus próximos artistas.

La Federació de Falles aprobó en la última asamblea con 18 votos a favor, y como novedad, que este año no se tendrá en cuenta el presupuesto que invierte cada comisión en sus monumentos, sino el censo fallero oficial de cada falla en 2026. Sin embargo, las propias fallas podrían solicitar cambios de sección.

Las Fallas 2027 contarán con una sección menos. Las 23 fallas se repartirán en sección Especial, Primera, Segunda y Tercera. Por lo tanto, desaparece la sección Cuarta.

La sección Especial pasará de cuatro comisiones a seis. A la falla Vilanova, Màrtirs, Plaça del Mercat y Plaça Prado, se suman el próximo ejercicio Sagrada Família Corea y Carrer Major i Passeig. La comisión Carrer Major i Passeig anunciaba hace unos días a sus nuevos artistas. En esta ocasión, contarán con los artistas Salva Banyuls y Néstor Ruiz, que plantarán por primera vez en esta ocasión.

Precisamente, estos artistas habían anunciado el pasado mes de marzo que dejaban de plantar en la sección Especial de València. Ahora apuestan por alzarse con el máximo galardón de las Fallas 2027.

Por su parte, Sagrada Família Corea ha anunciado la incorporación del reconocido artista fallero valenciano David Sánchez Llongo, ganador del primer premio de Sección Especial en València con la comisión Convento Jerusalén- Matemático Marzal con su proyecto "Redimonis". Llongo será el encargado de confeccionar el próximo proyecto en la Sección Especial de Gandia. Una apuesta que, en palabras de la comisión, refuerza la ambición de la falla por "competir al máximo nivel, combinando innovación, sátira y calidad artística".

En la primera sección se incorporan la falla Beniopa, Passeig Lluís Belda y Plaça Sant Josep Raval. El·líptica, Grau y Roís de Corella se mantienen en esta sección.

En cuanto a la distribución de premios, en la sección Especial y Primera se repartirán cinco banderines entre las seis fallas, mientras que en la Segunda se repartirán cuatro entre las seis comisiones y en la Tercera habrá tres premios entre los cinco monumentos.

Especial

Vilanova

Màrtirs

Plaça del Mercat

Sagrada Família Corea

Carrer Major i Passeig

Plaça Prado

Primera

Grau

Beniopa

Passeig Lluís Belda

Plaça El·líptica

Roís de Corella

Plaça Sant Josep Raval

Segunda

Parc Alqueria Nova

Marqués de Campo-Perú

L'Alquerieta i Museu Faller

Benirredrà

Barri Crist Rei

Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet

Noticias relacionadas

Tercera