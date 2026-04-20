Fin de semana positivo del CE Corriol Oliva Tennis Taula con cuatro victorias en cinco partidos

El fin de semana de competición del CE Corriol Oliva Tennis Taula arrancó el sábado con tres partidos en la sala Pierre Guitart. En 2ª Nacional, el Corriol Oliva se enfrentó al durísimo Hortitec Alzira TT, rival directo por los puestos que permiten disputar la fase de ascenso, perdiendo finalmente por un global 3-4 tras llegar de manera agónica al desempate en la modalidad de dobles. Por los olivenses jugaron Blai Beneyto, David González Santana y Pau Beneyto.

Simultáneamente, en una sala llena como cada jornada, sus compañeros de primera autonómica del Corriol Oliva A derrotaron con claridad por 4-2 al CTT Algemesí Veteranos gracias a Juanjo Viciano, Darshan Cortell y Júlia Malonda.

Y en segunda autonómica, en el tercer partido en sala, el Corriol Oliva C Eduardo Rey, Raúl Voces y Sebas Silvera venció también por 4-3 al CTT Algemesí Promesas, consiguiendo así su primera victoria de la temporada.

El Corriol C, a la izquierda, suma la primera victoria de la temporada / CE Corriol Oliva

Un equipo que no para de crecer

Ya en la jornada de domingo, también en la, una vez más llena Sala Pierre Guitart, los jugadores de Primera Nacional Víctor Pellicer, Víctor Parra y Enric Malonda lograron una meritoria victoria por 4-2 frente al Termotur Calella con su entrenador, el conocido Aitor Puig, al frente.

Enorme resultado de un equipo que, una vez conseguida la permanencia, demuestra que no para de crecer ya adaptado a esta división y que son un equipo para tener en cuenta la próxima temporada.

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También en la jornada de domingo, pero en Altea, los jugadores de primera autonómica del Corriol Oliva A vencieron por 0-6 al equipo local, demostrando los Luca Bellero, Sergi Bertomeu y Hugo Abellán por qué son los líderes de la categoría.