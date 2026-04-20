La UD Oliva no espera más y asciende a Primera FFCV tras proclamarse campeón de liga
La afición celebra con el equipo, técnicos y directivos este histórico éxito
A la segunda ha sido la buena. La UD Oliva no espera más y consuma el ascenso a Primera FFCV como campeón de Liga en el grupo sexto de Segunda. Lo ha hecho este domingo en su campo, El Morer, y ante su afición, celebrando todos juntos este nuevo éxito en la larga historia de la entidad.
La UD Oliva tenía que ganar para asegurar su objetivo y que alguno de sus dos rivales directos, el CF Cullera y la UE Benifairó no lo hicieran. Al final de la 26ª jornada, a cuatro del final de fase regular del campeonato, el equipo de Joano Fuster vence por 3-0 al CF Orba, el CF Cullera suma los tres puntos en Bellreguard (1-3), pero la UE Benifairó, único rival capaz de batir a los campeones en esta temporada, no pasa del empate (2-2) en su feudo ante el Gorgos CF.
Inalcanzable
El cuadro del Camp El Morer alcanza alcanza los 67 puntos por los 54 de Cullera y Benifairó a falta de 12 por disputarse. Ya es campeón y sube directo.
Joano Fuster y los suyos lo celebran a lo grande con su fiel afición tras una temporada para enmarcar en la que solo han perdido dos partidos, uno de Liga y otro en La Nostra Copa.
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