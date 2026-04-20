Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dani FernándezNou MestallaIronman ValenciaMiss MundoCañizaresCaída Dani FernándezFestival de Cometas
instagramlinkedin

La UE Tavernes de la Valldigna acusa el esfuerzo y regresa derrotado de Requena en la Lliga Comunitat

La necesidad del rival puede con un conjunto vallero fallón que ya tiene la promoción de ascenso asegurada

Once titular de la UE Tavernes de la Valldigna en Requena

Once titular de la UE Tavernes de la Valldigna en Requena / Pepe Juan

Pepe Juan

Requena / Tavernes de la Valldigna

La UE Tavernes regresa de vacío de Requena tras perder 1-0 en el antepenúltimo partido de la fase regular de la Lliga Comunitat. Los "rogets" no se jugaban nada tras tener asegurada la promoción de ascenso ante un rival que pelea por no descender.

Esa necesidad de los requenenses fue la clave. Los locales pusieron muchas ganas ante un Tavernes muy fallón, hecho poco habitual. Los cuatro partidos que ha disputado el conjunto vallero en diez días le han pasado factura, sobre todo los dos de La Nostra Copa, competición en la que está clasificado para la gran final. El cuadro "roget" desaprovechó otra ocasión para subir al segundo lugar de la tabla.

En la primera mitad, el Tavernes no tuvo demasiado llegada ni tampoco acierto, le sobraron perdidas de balón y le faltó continuidad en su juego. Además, el solitario gol local vino precedido por dos errores que no son habituales. Xumi tuvo alguna intervención en los primeros minutos, pero luego nada de nada ante un equipo solo preocupado en aguantar el resultado, acumulando hombres en su área.

Mejor tras el descanso

Tras el descanso se vio a un Tavernes con más mordiente, pasando a dominar la situación con más llegada y ocasiones claras como un tiro de Marc y paradón del portero local, dos remates de cabeza en inmejorable posición de Marc y Seral, que no encontraron portería, y un gran remate desde fuera del área del juvenil Marc que dio en el palo a portero batido. El empate se mascaba ante un rival encerrado en su área, pero no era el día del equipo vallero. Fueron pasando los minutos y, a pesar de algunos acercamientos de ambos equipos en los últimos compases, el marcador no se movió con la alegría de unos y tristeza de otros.

Debutó en el equipo de la Valldigna el jugador del Tavernes B (At. la Vall) Miquel Andrada Alberola.

Noticias relacionadas

El mister de la UE Tavernes, "Tomaca", comentaba, sin ánimo de excusa, que el equipo había acusado estos últimos partidos de tanta tensión, citando el ejemplo de que el Novelda CF, rival en las semifinales de La Nostra Copa, también había ha perdido cediendo así el primer puesto. El Tavernes intenta dosificar a los jugadores, que ya están pensando más en la final copera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
  2. El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
  3. Dani Fernández sufre una caída en el Roig Arena de València y se rompe los ligamentos del hombro
  4. Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
  5. “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
  6. Dos auditorías de Mazón al sector público del Botànic avalan su gestión
  7. Dani Fernández, operado 'con éxito' en València tras su caída en el Roig Arena
  8. Más de 20.000 personas reivindican el futuro del valenciano en la 'Trobada' de la Ribera

El Chef Amadeo Gandia Billar Club sube a lo más alto del podio en un open provincial

El Chef Amadeo Gandia Billar Club sube a lo más alto del podio en un open provincial

La UD Oliva no espera más y asciende a Primera FFCV tras proclamarse campeón de liga

La UD Oliva no espera más y asciende a Primera FFCV tras proclamarse campeón de liga

El CA Safor Teika de Gandia suma siete podios en el Campeonato Provincial Individual Infantil

El CA Safor Teika de Gandia suma siete podios en el Campeonato Provincial Individual Infantil

La UE Tavernes de la Valldigna acusa el esfuerzo y regresa derrotado de Requena en la Lliga Comunitat

La UE Tavernes de la Valldigna acusa el esfuerzo y regresa derrotado de Requena en la Lliga Comunitat

La fallera mayor de Tavernes de la Valldigna se despide de su reinado: “Habéis convertido un momento cualquiera en un recuerdo inolvidable”

La fallera mayor de Tavernes de la Valldigna se despide de su reinado: “Habéis convertido un momento cualquiera en un recuerdo inolvidable”

Duelo de quintos en los "playoff" de ascenso: Morón de la Frontera (Sevilla) es el rival de Proinbeni UpB Gandia

Duelo de quintos en los "playoff" de ascenso: Morón de la Frontera (Sevilla) es el rival de Proinbeni UpB Gandia

Tres generaciones de “guardianas de la memoria” mantienen viva la búsqueda de 62 fusilados en Gandia

Las recomendaciones de las librerías de Gandia para el Día del Libro: De "Mediterrània" de Josep Piera a la última novela de Sonsoles Ónega

Las recomendaciones de las librerías de Gandia para el Día del Libro: De "Mediterrània" de Josep Piera a la última novela de Sonsoles Ónega
Tracking Pixel Contents