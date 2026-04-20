La UE Tavernes de la Valldigna acusa el esfuerzo y regresa derrotado de Requena en la Lliga Comunitat

La UE Tavernes regresa de vacío de Requena tras perder 1-0 en el antepenúltimo partido de la fase regular de la Lliga Comunitat. Los "rogets" no se jugaban nada tras tener asegurada la promoción de ascenso ante un rival que pelea por no descender.

Esa necesidad de los requenenses fue la clave. Los locales pusieron muchas ganas ante un Tavernes muy fallón, hecho poco habitual. Los cuatro partidos que ha disputado el conjunto vallero en diez días le han pasado factura, sobre todo los dos de La Nostra Copa, competición en la que está clasificado para la gran final. El cuadro "roget" desaprovechó otra ocasión para subir al segundo lugar de la tabla.

En la primera mitad, el Tavernes no tuvo demasiado llegada ni tampoco acierto, le sobraron perdidas de balón y le faltó continuidad en su juego. Además, el solitario gol local vino precedido por dos errores que no son habituales. Xumi tuvo alguna intervención en los primeros minutos, pero luego nada de nada ante un equipo solo preocupado en aguantar el resultado, acumulando hombres en su área.

Mejor tras el descanso

Tras el descanso se vio a un Tavernes con más mordiente, pasando a dominar la situación con más llegada y ocasiones claras como un tiro de Marc y paradón del portero local, dos remates de cabeza en inmejorable posición de Marc y Seral, que no encontraron portería, y un gran remate desde fuera del área del juvenil Marc que dio en el palo a portero batido. El empate se mascaba ante un rival encerrado en su área, pero no era el día del equipo vallero. Fueron pasando los minutos y, a pesar de algunos acercamientos de ambos equipos en los últimos compases, el marcador no se movió con la alegría de unos y tristeza de otros.

Debutó en el equipo de la Valldigna el jugador del Tavernes B (At. la Vall) Miquel Andrada Alberola.

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El mister de la UE Tavernes, "Tomaca", comentaba, sin ánimo de excusa, que el equipo había acusado estos últimos partidos de tanta tensión, citando el ejemplo de que el Novelda CF, rival en las semifinales de La Nostra Copa, también había ha perdido cediendo así el primer puesto. El Tavernes intenta dosificar a los jugadores, que ya están pensando más en la final copera.