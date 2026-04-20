La unión entre el Club Voleibol Arenas Gandia y el Vòlei Platja Bellreguard conduce al Campeonato de España

Histórico fin de semana para el voleibol de la Safor de la mano de los equipos benjamines resultantes de la unión entre los clubes Arenas de Gandia y Vòlei Platja Bellreguard.

Los equipos surgidos de esta sinergia entre ambas entidades lograron el domingo sendos subcampeonatos autonómicos en las finales disputadas en un espectacular pabellón recién estrenado en Elche: Pabellón Sara Marín y María Díez.

A nivel femenino las jugadoras Laia y Carla, procedentes del Bellreguard, y Melany y Leonor, del Arenas, lograron llegar a la gran final después de derrotar a rivales como Daya Nueva, Mediterráneo de Castellón o Valencia. En la final, las chicas dirigidas por Paco y ya con plaza directa para el Nacional de Valladolid, acusaron el cansancio y cayeron frente al CV Ilicitano.

Los chicos, con dos jugadores del Joan XXIII, dos del Roís de Corella y uno de Bellreguard, realizaron un torneo espectacular con victorias 2-0 contra Petrer, Salesianos San Rafael, Catarroja y Benidorm, a este último en la semifinal. Una vez en la final y con la plaza directa al Campeonato de España en el bolsillo, llegó la hora de premiar a todos contra Salesianos en detrimento del resultado final.

Víctor Vlonga, Enzo Borràs, Miquel Navarro, Adrià Ortiz y Aimar Caudeli obtuvieron un subcampeonato que les lleva al Nacional por segundo año consecutivo.

El equipo masculino Decorgandia, en el podio autonómico / CV Arenas Gandia

Los equipos alevines lograron entrar en el top 12 autonómico en chicas y los chicos fueron derrotados en acceso a semis por el CV Benidorm en el set de desempate, quedando en una meritoria séptima/octava posición.

El hándicap es económico

Ahora el club afronta, junto a sus amigos de Bellreguard, la preparación de la doble presencia en el Campeonato de España. Por desgracia, el principal hándicap será el económico, aspecto que esperan solventar con la realización de torneos o rifas.

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El club desea agradecer a todos los implicados en el proyecto su dedicación y nuevamente agradecer a Decorgandia la cesión de sus furgonetas para el desplazamiento.También se quiere resaltar el gran resultado de la unión entre dos clubes vecinos en pos de los jugadores/as.