Arranca la Fira de l’Estudiant en Gandia para resolver las dudas más frecuentes: “No todos estamos preparados para saber qué queremos estudiar”

La mayoría de los jóvenes españoles todavía no saben con certeza cuál será su futuro académico. Muchos consideran que deben decidir algo esencial a una edad temprana y reconocen sentir que no cuentan con la suficiente motivación. Además, sienten dudas y presión para elegir sus futuros estudios. Martina García, estudiante en el IES Montdúver, reconoce que al inicio no tenía muy claro que hacer, se decantaba por Derecho, pero finalmente se decidió por Magisterio.

Ella considera que les hacen tomar decisiones importantes a una edad temprana: “Creo que no todos estamos preparados para saberlo y cada uno no sabe qué hacer”. Aunque piensa que el sistema educativo cumple una buena función con la orientación y les ayuda en todo lo que pueden, cree que deberían dejarles más oportunidades para elegir y más tiempo para saber lo que quieren estudiar.

La función de los centros educativos es aportar toda la información necesaria para resolver las dudas de sus estudiantes y, muchos de ellos, consiguen resolverlas. Josep Pons, jefe de estudios del IES Tirant lo Blanc de Gandia, explica que el objetivo es orientar a su alumnado sobre lo que pueden estudiar tras terminar la ESO: “Esta orientación busca motivar a los jóvenes a seguir con sus estudios, para que conozcan la disponibilidad y tengan en cuenta cuál puede ser su futuro”.

Sin embargo, no todos creen que el sistema educativo se adapte a las necesidades de cada joven. Cristian Trotonda es presidente del Consell Jove de Gandia y cree que la educación aún cumple una función muy metodológica: “Tienen un sistema que incluye opciones de A, B o C, pero hay gente como yo que quiere una D y no encaja con ello. Educación debería orientarse hacia el potencial de los alumnos y que siga una metodología que se adapte al alumno, no el propio alumno a la metodología”.

Ante esta situación de incertidumbre, cada vez son más habituales la celebración de talleres, charlas o ferias orientativas que buscan facilitar las decisiones sobre los estudios y las salidas laborales. Iniciativas como la Fira de l’Estudiant de Gandia– un evento dirigido a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional– se compone de expositores universitarios, ciclos y empresas que pretenden facilitar las dudas y decisiones académicas de los jóvenes y su objetivo es proporcionar información directa y personalizada para cada uno.

Durante la jornada, los alumnos de cada centro recorren los expositores para resolver sus dudas, intereses y comparan las alternativas planteadas. Irene Marco es expositora de la Florida Universitaria y presenta todas las ofertas formativas de las titulaciones a los colegios que acuden. Tras varias visitas, destaca que la mayor demanda se centra en los grados de Ingeniería, Informática, Deportes y Educación y subraya que las dudas más frecuentes se basan en los requisitos necesarios para acceder a cada una de sus titulaciones, ya que la mayoría vienen con “mucha incertidumbre”. Desde su stand, asegura que intenta ofrecer la información necesaria para cubrir las necesidades de cada joven y orientar de manera adecuada las inquietudes que tienen sobre las salidas entre los ciclos y los grados.

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La feria– que seguirá abierta hasta este viernes en la Plaza del Prado– ha tenido un gran éxito entre los jóvenes y muchos de ellos regresan con las dudas resueltas y. Aunque la incertidumbre sigue presente, este tipo de eventos se consolidan como una herramienta de utilidad para orientar a los estudiantes a impulsar su futuro y facilitarles una decisión que aún es compleja. Para alumnos como Martina, la feria ha cumplido sus expectativas: “Te tratan muy bien, te lo explican todo y es una buena oportunidad. La gente que tenga dudas que vengan y que pregunten”.