Aumenta la expectación para el "playoff" de baloncesto entre Proinbeni UpB Gandia y el CB Morón de la Frontera

Crece la expectación ante la primera eliminatoria por el ascenso de Segunda a Primera FEB que disputarán Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia, quinto clasificado del Grupo Este al término de la primera fase con 16 victorias y 10 derrotas, y el CB Starlabs Morón de la Frontera (Sevilla), que también ha cerrado la fase regular en el Grupo Oeste en quinta posición con los triunfos y tropiezos.

La diferencia entre ambos es la diferencia de puntos a favor y en contra. Gandia con 151 positivos, supera ampliamente a Morón, que suma 67. Por tal motivo, Proinbeni tendrá a favor el factor cancha, con lo que disputará el partido de vuelta en Gandia tras iniciar esta primera eliminatoria en tierras andaluzas.

El choque de ida se juega el domingo, 26 de abril, a las 13 horas en la cancha del conjunto andaluz, mientras que el de vuelta será el sábado, 2 de mayo, a las 19 horas, en el Pabellón Municipal de Gandia.

Entradas

La afición al baloncesto en Gandia tiene ganas de ver a su equipo en los "playoff", tanto es así que Units pel Bàsquet ha puesto a la venta las entradas y ya se han agotado los dos primeros tramos. Eso significa que ya hay 200 entradas vendidas para el sábado, 2 de mayo.

El tercer tramo, que son el resto y las de taquilla, son a 12 euros. Los que menos pagarán serán los jugadores y jugadoras de la cantera a partir de los 9 años (5 euros) y los que más el público que no sea socio (15 euros) en taquilla el día del partido. Los niños y niñas de hasta 8 años de edad podrán entrar gratis.

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Para más información y adquisición de entradas se debe ir a las oficinas de Units pel Bàsquet Gandia o a través de las redes sociales de la entidad de la capital de la Safor.