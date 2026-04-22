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Buen botín del Club Deportivo de Pesca Gandia: Dos podios autonómicos y tres clasificados para el Nacional

Los deportistas del club de la capital de la Safor destacan en el campeonato disputado en Pinedo

Joaquín Rodrigo, a la izquierda, el mejor del CD Pesca Gandia en el Autonómico y clasificado para el Nacional

Joaquín Rodrigo, a la izquierda, el mejor del CD Pesca Gandia en el Autonómico y clasificado para el Nacional / CD Pesca Gandia

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Este pasado fin de semana, 18 y 19 de abril, se celebró en la ZPC de Pinedo (Valencia) el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Pesca Deportiva Corcheo-Mar, organizado por la Delegación de Valencia de la FPCV.

La competición contó con la participación de 29 deportistas, de los cuales 13 eran del Club Deportivo de Pesca Gandia y se desarrolló en tres mangas de cuatro horas cada una.

Vixcente Giner, a la izquierda, recibe el premio como tercer clasificado y asegura billete para el Nacional

Vixcente Giner, a la izquierda, recibe el premio como tercer clasificado y asegura billete para el Nacional / CD Pesca Gandia

Destacar la gran actuación de los deportistas del club gandiense: Jonatan Rodrigo Toledo, que ha conseguido la segunda posición (medalla de plata) con 4.715 puntos; Vicente Giner Ramón ha quedado en tercer lugar con 4.570 puntos, y Pedro Villada Colmenar ha terminado en cuarta posición.

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Dominio gandiense

Al ser esta una prueba clasificatoria, los cinco primeros han obtenido su plaza directa para el Campeonato de España. Por tanto, Jonatan, Vicente y Pedro representarán al CD Pesca Gandia y a la Comunitat Valenciana en la cita nacional que tendrá lugar en el Puerto de Cartagena (Murcia) del 4 al 7 de junio de 2026.

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