Buen botín del Club Deportivo de Pesca Gandia: Dos podios autonómicos y tres clasificados para el Nacional
Los deportistas del club de la capital de la Safor destacan en el campeonato disputado en Pinedo
Este pasado fin de semana, 18 y 19 de abril, se celebró en la ZPC de Pinedo (Valencia) el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Pesca Deportiva Corcheo-Mar, organizado por la Delegación de Valencia de la FPCV.
La competición contó con la participación de 29 deportistas, de los cuales 13 eran del Club Deportivo de Pesca Gandia y se desarrolló en tres mangas de cuatro horas cada una.
Destacar la gran actuación de los deportistas del club gandiense: Jonatan Rodrigo Toledo, que ha conseguido la segunda posición (medalla de plata) con 4.715 puntos; Vicente Giner Ramón ha quedado en tercer lugar con 4.570 puntos, y Pedro Villada Colmenar ha terminado en cuarta posición.
Dominio gandiense
Al ser esta una prueba clasificatoria, los cinco primeros han obtenido su plaza directa para el Campeonato de España. Por tanto, Jonatan, Vicente y Pedro representarán al CD Pesca Gandia y a la Comunitat Valenciana en la cita nacional que tendrá lugar en el Puerto de Cartagena (Murcia) del 4 al 7 de junio de 2026.
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