El cantautor canario Pedro Guerra será el plato fuerte de la Poefesta de Oliva 2026

El cantautor canario Pedro Guerra será el plato fuerte musical del XXI Festival de Poesia d'Oliva 2026, según desveló la organizadora del evento, Àngels Gregori. La Poefesta se celebrará el próximo 8 de mayo en el Centre Polivalent.

Pedro Guerra nació en Güímar (Tenerife) el 2 de junio de 1966. Desde muy joven compaginó su educación con sus estudios de música en el conservatorio y a los 16 años empezó a actuar en algunos locales de Canarias.

En una de sus primeras actuaciones comparte escenario con grupos canarios como Taburiente y Los Sabandeños, además del cantautor Luis Eduardo Aute. Con 18 años se traslada a la ciudad universitaria de La Laguna, donde entra en contacto con otros cantautores. Con algunos de ellos formará la banda Taller Canario de Canción en 1985.

En esa época sale a la luz el álbum "Nueva Canción Canaria", que consolida al artista como un referente del movimiento que lleva el mismo nombre, orientado a la reivindicación social y a la recuperación del folclore canario. Algunos de los temas de este disco son “Entre nieblas”, “Acuérdate de mí”, "Cathaysa” y “Endecha”, una canción basada en un poema de la lengua guanche.

Conocido en esa época con el nombre artístico de Pedro Manuel, la carrera de Pedro Guerra acababa de despegar. Con el grupo Taller graba varios discos, como "Trapera" (1987), "Identidad" (1988), "A por todas" (1989) o "Rap a duras penas" (1991), que cuentan con colaboraciones de otros artistas como Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute. En 1993 abandona el grupo y se traslada a Madrid para emprender su carrera en solitario.

En 1995 aparece su primer álbum en solitario, llamado "Golosinas", en el que se incluye la canción “Contamíname”, que también será interpretada por Ana Belén. Su segundo disco, "Tan cerca de mí" (1997), lo lleva a lo más alto de las listas de éxitos y con su tercer disco, Mararía (1998), banda sonora de la película del mismo nombre, obtiene varios premios y nominaciones.

Entre sus distintos reconocimientos Pedro Guerra recibió el premio Ondas por la canción “Contamíname”. Además fue nominado a los Goya y a los Premios de la Música de la SGAE por la banda sonora de la película "Mararía".

Además de Pedro Guerra en la Poefesta estarán los poetas Gioconda Belli, Luís García Montero, María Josep Escrivà, Juan José Tellez, Maiaien Lujanbio, Biel Mesquida, Juan Carlos Abril y Mario Obrero, que también hará de presentador del evento.