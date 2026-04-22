El Colegio Abecé de Gandia reanuda el Desafío Matemático con la participación de 251 alumnos

El colegio Abecé de Gandia, en colaboración con el ayuntamiento, ha organizado el II Desafío Matemático, una iniciativa educativa dirigida al alumnado de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.

Tras el éxito de la primera edición –celebrada en 2019–, el centro reanuda el proyecto con el fin de fortalecer el vínculo entre los diferentes centros educativos de la ciudad y, en esta ocasión, participarán un total de 251 alumnos procedentes de trece centros, once de Gandia y dos de Oliva.

El objetivo se basa en fomentar el gusto por las matemáticas a través de la resolución de problemas y trabajo colectivo. La jornada se celebrará el próximo 25 de abril y se dividirá en dos fases. Por la mañana –en el colegio Abecé–, los participantes realizarán diversas pruebas escritas en grupo y, después de la comida, se anunciarán los equipos clasificados para la fase final.

Por la tarde, la competición se trasladará a diferentes espacios de la ciudad como el Museo Arqueológico de Gandia (MAGa) y la zona del mirador del Serpis, donde se llevarán a cabo las pruebas de ingenio y actividad al aire libre.

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La jornada terminará con una actuación y la entrega de premios a los equipos ganadores y, este año, el desafío cuenta con un formato innovador que promueve la colaboración entre estudiantes de los diferentes centros. Con esta metodología se favorece el desarrollo de competencias como la creatividad, el trabajo en equipo y el razonamiento lógico-educativo.