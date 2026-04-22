El Consorcio de las Comarcas Centrales apuesta por un crecimiento más integrador, inteligente y sostenible

José Manuel Prieto, acalde de Gandia, presidió ayer en el edificio Urbalab, la nueva sesión de la Junta General del Consorcio de las Comarcas Centrales. Este Consorcio agrupa diferentes municipios de ocho comarcas de las provincias de Alicante y València y tiene como objetivo promover un crecimiento más integrador, inteligente y sostenible de las Comarcas Centrales Valencianas para utilizar la innovación como herramienta clave para afrontar los retos sociales, económicos, urbanos y ambientales del territorio.

Durante la sesión, se aprobó dotar con 108.900 euros el convenio de colaboración con la Universitat d’Alacant, destinado al desarrollo de diversos estudios de investigación orientados a la mejora de los servicios ferroviarios y de movilidad a la región.

Entre las actuaciones previstas en el marco de este convenio se incluirán la realización de un estudio de visibilidad técnicas, ambiental y económica para la implantación de nuevos servicios TRAM entre Gandia y Dénia, un análisis de la demanda de viajeros para el aumento de frecuencias del servicio ferroviario regional entre Alcoi, Ontinyent i Xàtiva, así como un estudio sobre el potencial de la alta velocidad regional en la estación de Xàtiva.

Otro de los puntos destacados fue la aprobación del reglamento del Consejo Económico y Social (CES) del Consorcio, un órgano consultor concebido para reforzar la participación de agentes sociales y económicos en la toma de decisiones del territorio. Este nuevo consejo nace con el objetivo de impulsar la cohesión social, el desarrollo equilibrado y sostenible, así como la promoción económica, cultural y medioambiental de las comarcas centrales valencianas. Además, estará integrada por representantes institucionales, políticos, empresariales, sindicales y académicos.

El CES tendrá carácter permanente y actuará como órgano de asesoramiento del Consorcio, con capacidad para elaborar propuestas, emitir informes y realizar diagnósticos estratégicos que orienten las políticas públicas. Además, su órgano principal será el Pleno, encargado de definir los límites de actuación, aprobar las memorias y hacer el seguimiento de proyectos.

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Durante la sesión también se aprobó el presupuesto general del Consorcio para el ejercicio 2026, así como las aportaciones económicas que habrán de realizar sus miembros. Ahora se abrirá el termino de consulta con los agentes y entidad disponibles a participar en el CES para que puedan hacer sus aportaciones.