La Delicà de Gandia inspira una campaña para fomentar la lectura en valenciano con motivo del Día del Libro

Con motivo del Día Internacional del Libro la Concejalía de Política Lingüística de Gandia ha puesto en marcha una iniciativa para fomentar la lectura en valenciano y poner en valor el patrimonio oral de la ciudad.

El ayuntamiento, a través de la Agència Aviva de Promoció del Valencià, ha colaborado con las librerías locales Ambra, Gavina y Ferrer para obsequiar los lectores con una bolsa de tela de edición limitada.

La concejala Esther Sapena explicó que la idea es "incentivar la lectura en nuestra lengua y, al mismo tiempo, reivindicar las historias y palabras que forman parte de nuestra identidad colectiva”.

Así, la imagen central de la campaña es La Delicà de Gandia, una de las leyendas más emblemáticas de la ciudad. La ilustración, creada por el estudio Lola Terreta, representa su silueta y la Colegiata mediante palabras y expresiones propias: desde la Fideuà o el Tio de la Porra hasta dulces como los "panous" o espacios como la Torre dels Pares.

Las personas que compren un libro en valenciano a las librerías Ambra, Gavina o Ferrer recibirán esta bolsa de regalo hasta agotar existencias. Con esta acción el ayuntamiento invita la ciudadanía a disfrutar de la lectura en valenciano y a redescubrir las historias que definen Gandia "como un pueblo único y orgullosamente delicado”.