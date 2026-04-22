El deporte como herramienta de inclusión social: "Que el Torneo Ciutat de Gandia sea algo más que fútbol"
Seis entidades de ayuda social a los más desfavorecidos participan en el evento
Seis entidades participan en el II Torneo de Fútbol Inclusivo Ciutat de Gandia. El evento está programado este viernes, 24 de abril, en el Estadio Guillermo Olagüe, a partir de las 10 horas.
Este proyecto nació el año pasado de la necesidad de dar a las personas sin hogar un motivo para crear compromiso, ilusión, interactuar y socializar con más personas, integrándose en una dinámica de grupo.
Se trata de brindar dignidad, integración y oportunidades de participación a toda la gente en riesgo de exclusión social, especialmente a aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
En el torneo participan equipos de las organizaciones Cáritas, Auna Inclusió, Fundació Espurna, Cruz Roja, Casaforaui y Cepaim. Colabora en la organización y coordinación el CF Gandia.
Patrocinadores
Las empresas Basor, Bronces Jordá, Crompis y Vickey Foods son los patrocinadores de la iniciativa. Está previsto que se disputen partidos de fútbol 7, todos contra todos, en sistema de liguilla.
El torneo se ha presentado en el Ayuntamiento de Gandia con la presencia del concejal de Deportes, Jesús Naveiro, y representantes de los colectivos participantes en el mismo.
Los comparecientes han expresado su deseo de que el torneo sea más que fútbol, que signifique una alternativa de ocio saludable para los participantes, un espacio común de convivencia y realce la integración social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara