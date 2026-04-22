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El deporte como herramienta de inclusión social: "Que el Torneo Ciutat de Gandia sea algo más que fútbol"

Seis entidades de ayuda social a los más desfavorecidos participan en el evento

El Torneo Ciutat de Gandia se ha presentado en el Ayuntamiento de Gandia

El Torneo Ciutat de Gandia se ha presentado en el Ayuntamiento de Gandia / Salva Talens Carbó

Salva Talens

Salva Talens

Seis entidades participan en el II Torneo de Fútbol Inclusivo Ciutat de Gandia. El evento está programado este viernes, 24 de abril, en el Estadio Guillermo Olagüe, a partir de las 10 horas.

Este proyecto nació el año pasado de la necesidad de dar a las personas sin hogar un motivo para crear compromiso, ilusión, interactuar y socializar con más personas, integrándose en una dinámica de grupo.

Se trata de brindar dignidad, integración y oportunidades de participación a toda la gente en riesgo de exclusión social, especialmente a aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

En el torneo participan equipos de las organizaciones Cáritas, Auna Inclusió, Fundació Espurna, Cruz Roja, Casaforaui y Cepaim. Colabora en la organización y coordinación el CF Gandia.

Patrocinadores

Las empresas Basor, Bronces Jordá, Crompis y Vickey Foods son los patrocinadores de la iniciativa. Está previsto que se disputen partidos de fútbol 7, todos contra todos, en sistema de liguilla.

El torneo se ha presentado en el Ayuntamiento de Gandia con la presencia del concejal de Deportes, Jesús Naveiro, y representantes de los colectivos participantes en el mismo.

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Los comparecientes han expresado su deseo de que el torneo sea más que fútbol, que signifique una alternativa de ocio saludable para los participantes, un espacio común de convivencia y realce la integración social.

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