La Diputación destina medio millón a habilitar el Molí Vell de Beniflà como edificio para asociaciones y centro expositivo

La Diputación de Valencia va a llevar a cabo cuatro proyectos de rehabilitación patrimonial en la comarca de la Safor con una inversión de 1.078.000 euros. El más destacado es el de Beniflà, dotado con 500.000 €, para habilitar el antiguo molino harinero como edificio para asociaciones y centro expositivo. El conocido como Molí Vell tiene sus orígenes en el siglo XVI y perteneció al poeta Ausiàs March.

Una imagen del interior del Molí Vell de Beniflà / Diputación de Valencia

Además, se destinarán 248.000 euros a rehabilitar la nave de la esquina de la Fábrica Lombard de Almoines. Fundada por Enrique Lombard en el siglo XIX es un emblema del patrimonio industrial comarcal.

El alcalde de Almoines con los dirigentes provinciales / Abulaila

En Potries, se invertirán 180.000 euros en la segunda fase del proyecto para la consolidación y reintegración paisajística del Calvario (S.XVIII) que, con sus estaciones y camino, llega hasta la ermita del Santísimo Cristo de la Agonía (S.XIX).

El alcalde de Potries, entre Vicent Mompó y Natalia Enguix / Abulaila

El cuarto proyecto del plan de recuperación de patrimonio en la Safor es en Ròtova donde se invertirán 150.000 euros en una nueva fase de la estabilización estructural de Palau dels Comtes de Ròtova. Bien de Interés Cultural desde 2017, es un edificio de origen medieval que fue transformado en una casa señorial de estilo barroco durante el siglo XVII.

El representante de Ròtova, al recoger la certificación / Abulaila

La Diputación ha anunciado este miércoles los 30 proyectos aprobados en otros tantos municipios para la rehabilitación de joyas patrimoniales de 13 comarcas. Con una inversión cercana a los 12 millones de euros, el Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano tiene como objetivo "restaurar bienes inmuebles que aportan identidad al territorio y nos acercan a nuestra historia", ha explicado la vicepresidenta Natália Enguix, quien ha considerado que el programa "nunca debió abandonarse". Por su parte, el presidente, Vicent Mompó, ha avanzado la intención de la corporación de ampliar el número de municipios beneficiados con otros cinco millones de euros: "de esta forma podremos atender todas las solicitudes presentadas".

Todas las actuaciones financiadas tienen un presupuesto superior a 100.000 euros y pueden recibir una subvención de hasta el millón de euros en el caso de Bienes de Interés Cultural y hasta 500.000 para los Bienes de Relevancia Local. El 75% de la ayuda concedida se pagará en el momento de la adjudicación de las obras y el resto tras la justificación de los trabajos. "Hablamos de castillos, torres, palacios, ermitas y otros edificios históricos en los que la Diputación seguirá interviniendo para evitar su deterioro e impulsar su impacto en el turismo", ha señalado el presidente Mompó.

"Construir el orgullo de lo que somos"

La vicepresidenta Enguix ha explicado que "algunas de las actuaciones dan respuesta a edificios afectados por la dana, y otras simplemente servirán para mejorar las condiciones de inmuebles con un importante valor patrimonial que han sufrido un grave deterioro al no actuar en su conservación". El presidente Mompó, por su parte, ha insistido en que "no hemos venido a administrar la nostalgia de lo que fuimos, sino a construir el orgullo de lo que somos, rescatando del olvido nuestros palacios, castillos y ermitas y haciendo el esfuerzo que merece nuestra historia".

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Apoyo al patrimonio inmueble

En la misma línea se ha expresado el arquitecto Tirso Ávila, técnico especialista en intervención en Patrimonio, al asegurar que el plan de subvenciones impulsado por la Diputación "supone la recuperación de una tradición importante de apoyo al patrimonio inmueble de la provincia". Una de las grandes virtudes del programa, en opinión del experto, "es que lo promueve una administración que conoce de primera mano el territorio, con una visión directa de los municipios, de sus necesidades y de las dificultades que afrontan".