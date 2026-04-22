La Drova más íntima de Josep Piera: Una ruta para recordar al poeta en el Día del Libro
La Societat Excursionista de la Safor realiza un recorrido por los lugares más emblemáticos
Los participantes podrán leer algunos de sus poemas
La celebración del Día del Libro se remonta a principios del siglo XX, cuando la lectura empezó a vivirse como una auténtica fiesta colectiva y nació el deseo de rendir homenaje a los libros y a quienes los escriben. Desde entonces, esta jornada se conmemora con una amplia programación de actividades literarias en toda España.
La jornada también servirá para recordar a quienes, ligados a la literatura, ya no están entre nosotros. El poeta de Beniopa Josep Piera será, sin duda, una de las figuras más destacadas. Su legado estará en muchas de las librerías y bibliotecas de la Safor.
La Societat Excursionista de la Safor ha decidido rendirle homenaje al escritor unas semanas después de su fallecimiento. Y lo hacen en uno de sus lugares más queridos. La Drova cobra mañana todavía más protagonismo.
Las personas interesadas podrán conocer algunos de los lugares que inspiraron la obra de Piera a través de un paseo literario organizado por la Societat Excursionista de la Safor.
La actividad arrancará en la Font de la Drova, a las 18 h, y realizarán un breve recorrido por algunos rincones emblemáticos, como Les Bassetes, la Font de la Mongeta o el Camí de l'Assagador.
A lo largo del recorrido, los participantes leerán algunos de los textos del poeta fallecido.
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