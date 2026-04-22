La Drova más íntima de Josep Piera: Una ruta para recordar al poeta en el Día del Libro

La celebración del Día del Libro se remonta a principios del siglo XX, cuando la lectura empezó a vivirse como una auténtica fiesta colectiva y nació el deseo de rendir homenaje a los libros y a quienes los escriben. Desde entonces, esta jornada se conmemora con una amplia programación de actividades literarias en toda España.

La jornada también servirá para recordar a quienes, ligados a la literatura, ya no están entre nosotros. El poeta de Beniopa Josep Piera será, sin duda, una de las figuras más destacadas. Su legado estará en muchas de las librerías y bibliotecas de la Safor.

La Societat Excursionista de la Safor ha decidido rendirle homenaje al escritor unas semanas después de su fallecimiento. Y lo hacen en uno de sus lugares más queridos. La Drova cobra mañana todavía más protagonismo.

Las personas interesadas podrán conocer algunos de los lugares que inspiraron la obra de Piera a través de un paseo literario organizado por la Societat Excursionista de la Safor.

La actividad arrancará en la Font de la Drova, a las 18 h, y realizarán un breve recorrido por algunos rincones emblemáticos, como Les Bassetes, la Font de la Mongeta o el Camí de l'Assagador.

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A lo largo del recorrido, los participantes leerán algunos de los textos del poeta fallecido.